Francja oskarżyła Wielką Brytanię o „brak człowieczeństwa”. Z portu w Calais zawróconych zostało 150 uchodźców z Ukrainy

Fot. Getty

W porcie w Calais zawróconych zostało 150 ukraińskich uchodźców, którzy próbowali dostać się do bliskich przebywających już na Wyspach. Minister spraw wewnętrznych Francji wystosował w związku z tym list do Priti Patel, w którym oskarżył Wielką Brytanię o „brak człowieczeństwa” i w którym wezwał Brytyjczyków do natychmiastowego otwarcia w Calais tymczasowego centrum wizowego.

W piątek, wizytując polsko-ukraińską granicę, minister spraw wewnętrznych Priti Patel, oficjalnie uruchomiła programy wizowe dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Są to de facto dwa programy – system rozszerzonych wiz rodzinnych i system sponsorowanych wiz humanitarnych (w tym drugim wypadku prawo do legalnego pobytu i pracy na Wyspach otrzyma każdy Ukrainiec, który zostanie zaproszony do UK przez obywatela brytyjskiego na jego koszt). - Po rozmowach z rządem ukraińskim i sąsiednimi krajami opracowałam program dla rodzin z Ukrainy i jestem dumna, że uruchomiłam go w ciągu kilku dni, umożliwiając bezpieczne, szybkie i bezpłatne powitanie Ukraińców z rodziną w Wielkiej Brytanii - powiedziała Priti Patel przed wizytą w Medyce.

Ukraińcy niewpuszczeni do UK

Okazuje się jednak, że słowa słowami, a fakty pokazują, że z wpuszczaniem uchodźców z Ukrainy do Wielkiej Brytanii wcale tak prosto nie jest. Z portu w Calais zostało właśnie zawróconych 150 Ukraińców, którzy chcieli dołączyć do swoich rodzin przebywających już na Wyspach. Ukraińcy skierowali się bezpośrednio do portu w Calais, ponieważ miało tam zostać utworzone tymczasowe centrum wizowe dla uchodźców z Ukrainy. Niestety jednak centrum jeszcze nie powstało, a uchodźcy zostali skierowani do brytyjskich konsulatów w Paryżu i Brukseli.

Francja potępia zachowanie Brytyjczyków

W odpowiedzi na odesłanie 150 uchodźców z Ukrainy z portu w Calais, minister spraw wewnętrznych Francji, Gerald Darmanin, wystosował pełen krytycyzmu list do Priti Patel. Francuski polityk oskarżył w nim brytyjskie władze o „całkowicie nieodpowiednią” postawę względem uchodźców i „brak człowieczeństwa”, a także wezwał Londyn do natychmiastowego utworzenia odpowiedniej placówki konsularnej w Calais w celu wydawania wiz uciekającym z kraju Ukraińcom.