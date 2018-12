Po "twardym" Brexicie UK skończy "jak Maroko" - niemiecki polityk ostro o sytuacji Wielkiej Brytanii

Unijny komisarz Guenther Oettinger wciąż wierzy, że brytyjski parlament w styczniu poprzez projekt wyjścia Wielkiej Brytanii z UE opracowany przez rząd Theresy May. Jednocześnie niemiecki polityk zaznacza, że szanse UK na pozostanie we Wspólnocie... wzrosły!

Pełniący od 2010 roku rolę jednego z 28 członków Komisji Europejskiej Guenther Oettinger jest przekonany, że Izba Gmin ostatecznie poprzez porozumienie wypracowane przez premier May. - Nie jest całkiem nieprawdopodobne, aby brytyjski parlament głosował za porozumieniem rozwodowym w styczniu - komentował niemiecki polityki. Zwrócił przy tym uwagę, że takie rozwiązanie jest o wiele bardziej realne, niż kolejne referendum lub "twardy" Brexit.

Jeśli jednak Wielka Brytania zdecyduje się na rozwód z Brukselą bez umowy, to Oettinger nie ma wątpliwości, że skutki takiego ruchu będą opłakane. Przede wszystkim dla samego Zjednoczonego Królestwa, które stanie się "niczym Maroko", jak malowniczo podsumował sytuację polityczną tego kraju po Brexicie. Technokrata z Brukseli dostrzega jednak i drugą stronę medalu - jeśli do tego dojdzie to Niemcy i cała Unia również mocno odczują konsekwencje takiej decyzji. Pod względem finansowym, rzecz jasna.

Paradoksalnie, zdaniem Oettingera szanse na pozostanie UK we Wspólnocie Zdaniem Oettingera w ostatnich miesiącach nieco wzrosły. Polityk nie ma jednak wątpliwości, że tak czy inaczej rozwód Londynu z Brukselą stanie się faktem.

Przypomnijmy, dyskusja nad kształtem umowy brexitowej będzie miała miejsce na parlamentarnych sesjach zaplanowanych na 9 i 10 stycznia oraz, jeśli posłowie wyrażą taką wolę, także 11 stycznia. Data głosowania nad porozumieniem nie została jeszcze podana. Dodajmy, że wcześniej Theresa May wspominała, że rzeczone głosowanie odbędzie się w tygodniu rozpoczynającym się w poniedziałek 14 stycznia.