Po co Polakom na Wyspach brytyjskie obywatelstwo? Oto najczęstsze powody ubiegania się o paszport UK

„Moim głównym chyba powodem było to ze jak zdecyduje się jednak wyjechać np do Pl to zawsze mogę wrócić bez problemu po x latach i nie będę musiała wyrabiać wszystkiego od nowa (jeśli to będzie możliwe ). A drugi powód to nie wierze ze nic się nie zmieni dla nas (obywateli UE ) to tylko kwestia czasu zanim coś nowego wymyśla”.