Posiadasz settled status? Sprawdź, jak aplikować o obywatelstwo brytyjskie na podstawie statusu zasiedlenia

Fot. Getty

Jedna ze ścieżek do brytyjskiego obywatelstwa wiedzie przez settled status. Jak aplikować o paszport UK na podstawie statusu osiedleńczego? Podpowiadamy!

Osoby, które posiadają pełny settled status, mają możliwość ubiegania się o brytyjskie obywatelstwo. Jakie kryteria trzeba spełniać i ile kosztuje aplikacja o obywatelstwo Wielkiej Brytanii?

Kto może aplikować o brytyjskie obywatelstwo?

O brytyjskie obywatelstwo można aplikować w przypadku posiadania 5 lat udokumentowanego pobytu w UK. Nie jest to jednak aż takie proste, ponieważ wcześniej trzeba mieć przyznane jedno z trzech poniższych:

indefinite leave to remain (stałe prawo pobytu w UK)

settled status (inaczej zwany ‘indefinite leave to remain under the EU Settlement Scheme’)

indefinite leave to enter the UK (stałe prawo wjazdu do UK).

Jak aplikować o brytyjskie obywatelstwo na podstawie settled status?

Osoby, które posiadają settled status, mogą aplikować o brytyjskie obywatelstwo - ale dopiero po upływie 12 miesięcy od przyznania statusu osoby osiedlonej. Należy pamiętać, że z 12-miesięcznego okresu „oczekiwania” zwolnione są osoby, które są w związku małżeńskim z obywatelem UK.

W przypadku wniosku o obywatelstwo, należy spełnić warunek 5 lat pobytu. Pobyt liczony jest przez Home Office wstecz - od momentu wpływu naszego wniosku do Ministerstwa. Home Office wyjaśnia także, że warunek 5-letniego pobytu w UK jest spełniony, jeśli udokumentujemy, że w ciągu 5 lat wstecz od złożenia wniosku:

spędziliśmy maksymalnie 450 dni poza Wielką Brytanią w ciągu ostatnich 5 lat

spędziliśmy maksymalnie 90 dni poza Wielką Brytanią w ciągu ostatnich 12 miesięcy

nie złamaliśmy żadnych brytyjskich przepisów imigracyjnych (na przykład mieszkaliśmy w UK legalnie).

Oprócz kryterium związanego z udokumentowanym co najmniej 5-letnim pobytem i posiadaniem settled status, Home Office wskazuje również inne warunki, jakie należy spełnić, by móc aplikować o brytyjskie obywatelstwo. Do warunków tych należą:

ukończone 18 lat

udowodnienie znajomości języka angielskiego, walijskiego lub szkockiego

zdanie testu Life in the UK

wyrażenie chęci dalszego mieszkania na terenie Wielkiej Brytanii

odznaczanie się „ dobrym charakterem ”.

Ile kosztuje brytyjskie obywatelstwo?

Na oficjalnych stronach Home Office czytamy, że samo złożenie wniosku o brytyjskie obywatelstwo kosztuje 1330 funtów. Trzeba także zapłacić 19,20 GBP za dane biometryczne (odciski palców i zdjęcie).

Więcej informacji na temat aplikacji o brytyjskie obywatelstwo na podstawie settled status znajduje się na stronie Home Office: Apply for citizenship if you have indefinite leave to remain or 'settled status'.