Pilot mówi, jak pozbyć się strachu w trakcie lotu samolotem. Oto 6 złotych rad [wideo]

Jeśli boisz się latać, warto skorzystać z tych sześciu rad pilota, dzięki którym podróż samolotem może stać się mniej stresująca i uciążliwa. Harrison Murrey postanowił na TikToku podzielić się paroma sposobami na to, jak pozbyć się strachu w trakcie lotu samolotem.

Pilot, Harrison Murray udzielił sześciu złotych rad na TikToku osobom, które boją się latać. Wyjaśnił, jak mogą one zwalczyć strach, że coś może pójść nie tak w trakcie lotu.

1.Skup się na tym, co możesz kontrolować

Murray powiedział, że pierwszą rzeczą, którą zaleca, jest zrobienie sobie listy:

- Zapisz wszystko, co sprawia, że czujesz się zaniepokojony/-a lub wystraszony/-a, a następnie skreśl absolutnie wszystko, nad czym nie masz kontroli.

2. Zapoznaj się z całym procesem

Pilot radzi także, aby zapoznać się z tym, co tego dnia się wydarzy.

- Wszedłbym na YouTube’a, obejrzałbym kilka filmów o tym, jak latają samoloty, próbując zrozumieć podstawy. Moim zdaniem to pomoże – dodał.

Przez oglądanie filmów ze startu i lądowania samolotu – uwzględniając widok z kokpitu – pasażerowie siedzący z tyłu, mają lepsze pojęcie o tym, co się dzieje.

3. Rezerwacja właściwego miejsca

Według pilota rezerwacja właściwego miejsca także może uspokoić pasażerów, którzy boją się latać.

- Jeśli jesteś osobą niespokojną lub mającą klaustrofobię, polecam wybrać miejsce przy przejściu, w ten sposób nikt cię nie zablokuje, a kiedy znak pasów bezpieczeństwa jest wyłączony, możesz wstać i iść na spacer – powiedział Murray.

4. Zobacz podgląd kabiny pilota

Murray powiedział, że w przypadku osób, które latają po raz pierwszy, obejrzenie zdjęcia kabiny samolotu może być bardzo przydatne i dzięki temu mogą poczuć się swobodnej.

- Zatem kiedy wejdziesz na pokład, nie będziesz tego widział/-a po raz pierwszy i to sprawi, że poczujesz się trochę lepiej.

5. Ogranicz przerażające historie

Na YouTube mieliśmy obejrzeć wprawdzie, jak latają samoloty, jednak zdecydowanie powinniśmy się trzymać z daleka od klipów z katastrof lotniczych. Pilot powiedział, że biorąc pod uwagę śmierć w wypadku, znacznie mniej prawdopodobne jest, że będzie to śmierć w samolocie, niż na drodze.

- Prawdopodobieństwo śmierci w wypadku samochodowym wynosi jeden na 17 000, z kolei prawdopodobieństwo śmierci w wypadku lotniczym to jeden na 287 milionów. A trafienie przez piorun to prawdopodobieństwo jeden na 90 milionów. Co 24 lub 48 godzin samolot jest sprawdzany pod kątem określonych elementów serwisowych – dodał Murray.

6. Dodatkowe wskazówki dla osób, które boją się latać

Chociaż można było wypić drinka lub dwa podczas lotu, Murray powiedział, że pasażerowie powinni zachować ostrożność, gdyż wysokość powoduje, że ludzie są bardziej podatni na działanie alkoholu.

Oprócz odwracania uwagi od strachu przez oglądanie filmów na YouTube, pilot zasugerował, że można wziąć jeszcze udział w specjalnych kursach dla osób, które boją się latać.