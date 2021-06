PILNE: Wybuch w Londynie - potężna eksplozja w pobliżu stacji Elephant and Castle [WIDEO]

Co dzieje się w okolicach stacji Elephant & Castle?

Fot: Twitter @DrBenLovell

Jak podają brytyjskie media w pobliżu stacji stołecznego metra Elephant & Castle doszło do potężnego wybuchu. Czytamy wręcz o "eksplozji i kuli ognia wielkości domu". Co były przyczyną wybuchu? Jak wygląda sytuacja?

Elephant & Castle to stacja metra londyńskiego położona w dzielnicy Southwark. Stanowi południowy kraniec Bakerloo Line, ponadto zatrzymują się na niej także pociągi Northern Line. Jednocześnie jest ona stacją graniczną między pierwszą i drugą strefą biletową w brytyjskiej stolicy. W dniu dzisiejszym, w poniedziałek 28 czerwca 2021 roku, około godziny czternastej w tych okolicach doszło do potężnego wybuchu oraz pożaru. W chwili obecnej miejsce to jest spowite gigantyczną chmurą dymu.

Co się stało?

Eksplozja i pożar w Londynie

Jak czytamy na łamach lokalnego portalu "The Evening Standard" na miejscu trwa walka z pożarem. Z żywiołem zmaga się piętnaście wozów strażackich London Fire Brigade i 100 strażaków. Wydano oficjalne ostrzeżenie, aby nie zbliżać się do miejsca zdarzenia.

Według jednego ze świadków wydarzenia, którego cytuje portal "Metro" na miejscu dało się zaobserwować "kulę ognia". "Była wielkości domu" - komentował świadek. W dodatku, dało się czuć smród palonej gumy. "Dużo czarnego dymu, później eksplozja i wybuch wielkiej kuli ognia" - w taki sposób wydarzenia podsumował inny świadek na Twitterze.

What’s happened in Elephant and Castle? Tons of smoke.

— Kevin Edger (@KEdge23) June 28, 2021

Na tą chwilę niezbyt wiele wiemy o tych wydarzeniach.

Z oficjalnych doniesień wynika, że pożar szaleje w arkadach pod torami. Potwierdzono również, że jedna osoba została ranna. Met Police nie traktuje tych wydarzeń pod kątem ataku terrorystycznego, więc można zakładać, że możemy mieć do czynienia z wypadkiem, ale to wciąż nic pewnego. Rzecz jasna stacja metra Elephant & Castle (linia czarna) została tymczasowo zamknięta. Będzie to miało reperkusje w postaci zakłóceń w funkcjonowaniu pociągów w południowym Londynie.