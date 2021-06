Angela Merkel wzywa UE do wprowadzenia kwarantanny dla wszystkich podróżnych z UK. Jakie są aktualne zasady w poszczególnych krajach?

Fot. Getty

Kanclerz Niemiec Angela Merkel wzywa wszystkie kraje Unii Europejskiej do wprowadzenia kwarantanny dla wszystkich osób podróżujących do UE z Wielkiej Brytanii. Jakie zasady obowiązują aktualnie w poszczególnych krajach UE?

Agencja ECDC poinformowała, że do końca sierpnia wariant Delta będzie stanowić aż 90 proc. zakażeń koronawirusem w całej Unii Europejskiej. W związku z tym, w czwartek kanclerz Niemiec, Angela Merkel, zaapelowała do państw członkowskich o jednomyślne wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny dla wszystkich osób podróżujących do UE z UK.

Angela Merkel chce kwarantanny w całej UE dla wszystkich podróżnych z UK

Przemawiając przed niemieckim parlamentem, tuż przed spotkaniem przywódców Unii Europejskiej, na którym dyskutowana będzie między innymi wspólna strategia walki z pandemią, kanclerz Niemiec podkreśliła, że w związku z wysoką zaraźliwością, jaką charakteryzuje się niepokojąco rozprzestrzeniający się na Wyspach wariant Delta, Europa stąpa „po cienkim lodzie”, ponieważ bez zahamowania wariantu Delta kraje UE mogą znów pogrążyć się w rosnącej liczbie zakażeń. Jednocześnie Merkel zaznaczyła, że obecna sytuacja epidemiczna w UE jest wciąż coraz lepsza, ponieważ liczba zakażeń maleje, a wskaźniki szczepień idą w górę.

„Chociaż są powody do nadziei, pandemia jeszcze się nie skończyła, w szczególności w biednych krajach świata” - mówiła Angela Merkel. - „A w Niemczech i Europie nadal stąpamy po cienkim lodzie. Musimy zachować czujność. W szczególności nowo powstające warianty, zwłaszcza teraz wariant delta, są dla nas ostrzeżeniem, abyśmy nadal byli ostrożni. (…) W naszym kraju, jeśli podróżujesz z Wielkiej Brytanii, musisz przejść kwarantannę - ale nie jest tak w każdym kraju europejskim, a to właśnie chciałabym zobaczyć” - mówiła kanclerz Niemiec.

Zasady dla podróżnych z UK w wybranych krajach UE

Przypomnijmy, że każdy kraj Unii Europejskiej ma prawo wprowadzić własne zasady bezpieczeństwa związane z pandemią - niezależnie od tego, jakie są w danym momencie wytyczne unijne. Przykładowo, w Grecji, Hiszpanii czy Portugalii nie ma obowiązkowej kwarantanny dla podróżnych z UK. Z kolei we Włoszech kwarantanna dla podróżnych z UK trwa 5 dni, a następnie należy wykonać test na koronawirusa. W Polsce kwarantanna dla podróżnych z UK trwa 10 dni, ale 7. dnia można wykonać test skracający izolację. Z kolei we Francji (podobnie jak w Polsce) z kwarantanny zwolnione są osoby w pełni zaszczepione. Czy kraje UE zdecydują się na jednolite zasady dla podróżnych z UK - tego na razie nie wiadomo.