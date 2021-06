Londyńska policja ostrzega przed nowym typem oszustwa - czym jest "ghost broking"?

Jeśli umowa jest zbyt piękna, żeby była prawdziwa, to może być próbą oszustwa.

Jeśli broker wzbudza naszą wątpliwość, można go sprawdzić na stronie internetowej urzędu Financial Conduct Authority lub towarzystwa the British Insurance Brokers’ Association, gdzie znajduje się lista wszystkich autoryzowanych pośredników ubezpieczeniowych: register.fca.org.uk oraz biba.org.uk