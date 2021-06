Zmiany w programie FURLOUGH. Jak będzie wyglądał system pomocy rządowej od tego tygodnia?

Fot. Getty

W tygodniu zmienią się zasady pomocy rządowej w ramach programu FURLOUGH. Co się zmieni i jak wpłynie to na sytuację pracowników?

Program furlough, który milionom ludzi na Wyspach pomógł zachować pracę w trakcie pandemii, niechybnie zmierza ku końcowi. Znaczące zmiany w systemie pomocy rządowej dla pracodawców i pracowników nastąpią już w tym tygodniu – od 1 lipca. A co dokładnie się zmieni? Otóż pracodawcy będą musieli w większym stopniu dorzucić się do wypłat przymusowo urlopowanych pracowników. Obecnie pracownicy korzystający z pomocy furlough otrzymują od rządu 80 proc. wynagrodzenia do max. £2 500. Natomiast od 1 lipca udział rządu w dofinansowaniu pracowników na furlough zmniejszy się do 70 proc., do max. £2187,50. Różnicę, czyli 10 proc. do max. £312.50, będą musieli pokryć pracodawcy.

Kolejna zmiana nastąpi w sierpniu, gdy udział rządu w wypłatach wynagrodzenia dla przymusowo urlopowanych pracowników zmniejszy się o kolejne 10 proc. i wyniesie 60 proc., natomiast udział pracodawców podniesie się do 20 proc. Natomiast nadal niezmienny pozostaje obowiązek opłacania przez pracodawców składek na ubezpieczenie społeczne i emerytalne pracowników.

Program furlough – dla kogo?

Ze wsparcia rządu w ramach programu furlough mogła skorzystać każda firma, organizacja charytatywna, agencja rekrutacyjna czy instytucja publiczna, która posiadała brytyjskie konto bankowe i zatrudniała pracowników w oparciu o system PAYE. Aby otrzymać pomoc z program CJRT do 30 kwietnia, pracownik musiał być na liście płac pracodawcy PAYE w dniu 30 października 2020 r. lub wcześniej. Z kolei pracownicy przebywający na urlopie od 1 maja do końca września musieli być na liście płac PAYE do 2 marca 2021 r.