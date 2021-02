PILNE: W szpitalu w Kilmarnock pacjent zaatakował pielęgniarkę. Nie jest to odosobniony incydent!

W szpitalu w szkockim Kilmarnock doszło do ataku na pielęgniarkę. Jak podaje lokalna policja to wydarzenie jest powiązane z dwoma innymi zdarzeniami, które miały miejsce w okolicy - z incydentem w centrum miasta i poważnym wypadkiem drogowym.

Jak czytamy na łamach "Guardiana" w szpitalu Crosshouse w Kilmarnock doszło do tragicznych wydarzeń - jeden z pacjentów miał zaatakować za pomocą noże pielęgniarkę. Na czas prowadzenie czynności przez szkockich funkcjonariuszy placówka medyczna została zamknięta na około trzy godziny, a wszystkie karetki zostały przekierowane do szpitala uniwersyteckiego Ayr. Obecnie wciąż nie mamy informacji odnośnie poszkodowanych i nie wiemy jak bardzo pielęgniarka ucierpiała w wyniku tego ataku, ani co było jego przyczyną.

Według policji atak na pielęgniarkę nie był odosobnionym wydarzeniem

Trzeba w tym miejscu jednak dodać, że z tym atakiem mają być powiązane dwa inne wydarzenia, które miały miejsce w okolicy. Na Portland Street, w samym centrum Kilmarnock, w odległości około dwóch mil od szpitala doszło do poważnego wypadku, jak pisze policja, nie podając jednak przy tym żadnych bliższych szczegółów. Wiadomo jednak, że przez pewien czas ta okolica była wyłączona z ruchu, a wszystkich proszono o unikanie jej.

W dodatku, z tymi wydarzeniami był związany trzeci incydent, którym był "poważny wypadek drogowy" na autostradzie A76.

Jak utrzymuje szkocka policji te wszystkie trzy incydenty nie są w żaden sposób związane z działalnością terrorystyczną. Dochodzenie w tej sprawie jest wciąż na wczesnym etapie. W dodatku nie ma żadnego zagrożenia dla lokalnej społeczności i mieszkańców miasta. Dodajmy również, że atak z użyciem nożna miał miejsce w dniu wczorajszym około godziny 19:45 przed szpitalem Crosshouse, drugie wydarzenie - około 20 minut później, a wypadek drogowy - około 20.30. Tuż przed 23:00 potwierdzono, że blokada szpitala została zniesiona.

"Myślę o osobach zaangażowanych w te bardzo poważne incydenty w Crosshouse / Kilmarnock. Pomóż AyrshirePolice wykonywać ich pracę postępując zgodnie z ich poleceniami i trzymaj się z daleko od rejonów, w których doszło do tych wydarzeń" - napisała na Twiterze szefowa szkockiego rządu. Szkocki sekretarz wymiaru sprawiedliwości Humza Yousaf określił incydent w szpitalu jako „bardzo poważny” i wezwał ludzi do tego samego, co Nicola Sturgeon.

Dr Crawford McGuffie, dyrektor medyczny NHS Ayrshire and Arran, powiedział, że policja potwierdziła, że ​​ryzyko dla pacjentów, personelu i gości szpitala jest minimalne.