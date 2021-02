Linie Wizz Air wprowadzają ubezpieczenie od koronawirus. W jaki sposób będzie działać?

Tanie linie lotnicze Wizz Air oferują ubezpieczenie na wypadek zakażenia Covid-19. W jaki sposób miałoby ono działać? Co takie ubezpieczenie będzie obejmować?

Jeden z największych europejskich tanich przewoźników powietrznych zapowiedział wprowadzenie "covidowego" ubezpieczenia. Na czym miałoby ono polegać? Jak czytamy na specjalistycznym portalu "Pasażer" wykupione ubezpieczenie obejmować będzie odwołania podróży lotniczych związanych z pandemią koronawirusa oraz wydatki medyczne poniesiona w trakcie podróży zagranicznych. Ubezpieczenie Wizz Air Travel będzie obowiązywać tylko do pewnej kwoty i będzie dostępne w ramach pakietu ubezpieczenia podróżnego.

Co ubezpieczenie od koronawirusa będzie obejmowało?

Jak to ubezpieczenie będzie działać? Bardzo prosto! Otóż, jeśli w czasie podróży dany klient zakazi się Covid-19 i zostanie zmuszony do poniesienia dodatkowych kosztów, związanych na przykład z wydłużeniem swojego pobytu czy zapewnieniem sobie specjalistycznego leczenia, to zostaną one pokryte przez węgierskiego przewoźnika.

Kto będzie mógł się w ten sposób ubezpieczyć? Ubezpieczenie podróżne jest dostępne dla klientów będących rezydentami 19 europejskich krajów. W tym gronie znajduje się zarówno Polska, jak i Wielka Brytania.

Kto może je wykupić?

"Z zaangażowaniem działamy, aby optymalizować wrażenia z podróży i dbać o wygodę naszych pasażerów, niezależnie od tego czy dotyczy to procesu rezerwacji, obsługi na pokładzie czy usług dodatkowych. Dzięki naszemu zaktualizowanemu pakietowi ubezpieczenia podróżnego, pasażerowie mogą być pewni, że są przygotowani na zakłócenia ich podróży spowodowane przez COVID-19" - komentował Andras Rado, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air, cytowany przez "Pasażera".

Ile takie ubezpieczenie będzie kosztować? Jego cena będzie zależna od długości wyjazdu. Będzie ona wyliczana automatycznie podczas rezerwowania lotu, ale możemy zaznaczyć, że ubezpieczenie nie obejmuje podróży dłuższych, niż 30 dni. Poza tym z polisy mogą skorzystać jedynie osoby, które jeszcze nie skończyły 65. roku życia. Dodajmy, że oferta dotyczy biletów w jedną stronę oraz powrotnych oraz obowiązują w niej warunki i wyłączenia.