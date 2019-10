PILNE: Jest decyzja Johna Bercowa. Wykluczył poniedziałkowe głosowanie nad umową brexitową

Spiker Izby Gmin, John Bercow podjął decyzję o wykluczeniu poniedziałkowego głosowania w parlamencie nad umową brexitową, gdyż stwierdził, że będzie to „w swej istocie” powtórzeniem sytuacji z soboty.

Po tym, jak w sobotę posłowie zagłosowali za przyjęciem poprawki Letwina, która odłożyła głosowanie nad umową brexitową, aby dać w ten sposób więcej czasu na jej proces legislacyjny, Boris Johnson chciał przeforsować głosowanie w Izbie Gmin w poniedziałek.

Po parogodzinnym zastanowieniu spiker Izby Gmin, John Bercow wykluczył jednak poniedziałkowe posiedzenie parlamentu, gdyż stwierdził, że „w istocie” będzie ono powtórzeniem sobotniego posiedzenia, gdyż okoliczności nie uległy zmianie.

Wyjaśniając Bercow stwierdził, że posiedzenie takie organizowane w poniedziałek byłoby marnowaniem czasu i niewiele zmienia fakt wysłania w sobotę przez Borisa Johnsona listu do Unii Europejskiej z prośbą o przesunięcie terminu Brexitu. Podkreślił także powołując się na wynik sobotniego głosowania, że decyzje podjęte w Izbie Gmin, mają swoje konsekwencje i tego też powinni być świadomi parlamentarzyści.

"Today's motion is in substance the same as Saturday's motion and the House has decided the matter, today's circumstances are in substance the same as Saturday's circumstances" - Speaker says it would be "repetitive and disorderly" to vote on Brexit dealhttps://t.co/7nLQlraJ6ypic.twitter.com/rfdatG08pP