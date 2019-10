Co czeka nas w tym tygodniu w związku z Brexitem?

Po ostatnich wydarzeniach możemy śmiało stwierdzić, że jedyne co jest pewne w temacie Brexitu, to zaskakujące zwroty akcji. Warto jednak mimo wszystko naszkicować prawdopodobny plan, który przewidziany jest na ten tydzień w związku z najbardziej palącym tematem na Wyspach.

Mimo że premier Boris Johnson wysłał o północy z soboty na niedzielę do Donalda Tuska (niepodpisany) list, w którym poprosił o przesunięcie terminu Brexitu, nadal możliwe jest wyjście Wielkiej Brytanii z umową z Unii Europejskiej 31 października.

Okazuje się bowiem – po sobotnim posiedzeniu Izby Gmin - że wśród parlamentarzystów jest dość mocne poparcie dla nowej umowy brexitowej Borisa Johnsona. Istnieje zatem szansa na to, że premier przeforsuje swoje warunki umowy w Izbie Gmin, jednak największy kłopot może mieć ze zrobieniem tego przed 31 października.

Rząd chce, aby kluczowe głosowanie ws. umowy odbyło się jeszcze w poniedziałek, jednak dopuszczenie takiej opcji zależy już od decyzji spikera Izby Gmin Johna Bercowa. Według mediów nie jest to przesądzone po tym, jak w sobotę spiker nazwał ten plan „najbardziej osobliwym i nietypowym”.

We wtorek z kolei ma się odbyć posiedzenie dotyczące Ustawy o Porozumieniu ws. Wyjścia z UE (Withdrawal Agreement Bill, w skrócie WAB), dokument ten nie został jednak opublikowany i nie wiadomo, co zawiera.

Największym problemem Borisa Johnsona może być jednak czas... Do 31 października pozostało już zaledwie 1,5 tygodnia, a partie opozycyjne oraz część konserwatystów opowiada się za dłuższymi obradami, które pozwoliłyby rozważyć każdy element umowy brexitowej.

Ponadto poddana pod głosowanie może zostać poprawka do WAB, która dotyczy zorganizowania drugiego referendum ws. Brexitu. Jeśli faktycznie posłowie by ją poparli, to zorganizowanie referendum, w którym brytyjska opinia publiczna mogłaby zadecydować, czy chce wyjść z Unii Europejskiej na uzgodnionych w umowie warunkach, czy nie wychodzić wcale, zajęłoby aż pięć miesięcy. Konieczne w tym wypadku byłoby zatem odroczenie Brexitu.

Kolejną kwestią wartą uwagi jest odpowiedź Unii Europejskiej na list wysłany przez Borisa Johnsona w ten weekend dotyczący przesunięcia terminu Brexitu. Odpowiedź UE spodziewana jest w połowie tego tygodnia po wtorkowych obradach brytyjskiego parlamentu.

