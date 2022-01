Powrót do „Planu A”: Jakie zasady covidowe obowiązują w Anglii od 27 stycznia?

Co dalej z zasadami dla podróżnych zagranicznych?

Fot. Getty

Premier Boris Johnson ogłosił wycofanie „Planu B”, co w praktyce oznacza zniesienie określonych restrykcji. Część ograniczeń będzie jednak nadal obowiązywać – pod nazwą „Plan A”. Jakie zasady covidowe obowiązują w Anglii od 27 stycznia 2022 roku?

W związku ze spadającą liczbą zakażeń oraz przeminięciem szczytu zakażeń związanego z falą Omikron, Boris Johnson ogłosił, że 27 stycznia 2022 roku Anglia wycofa ograniczenia nazwane zbiorczo „Planem B” i powróci do ograniczeń zwanych „Planem A”. Co to oznacza w praktyce? Jakie zasady będą obowiązywać w Anglii od najbliższego czwartku?

Jakie ograniczenia przestają obowiązywać w Anglii?

„Plan B” zakładał szereg ograniczeń wprowadzonych w celu zahamowania wzrostu zakażeń wariantem Omikron. Teraz, w związku z tym, że szczyt ostatniej fali pandemii jest już za nami, angielskie władze zdecydowały o powrocie do łagodniejszych zasad zwanych „Planem A”. W praktyce oznacza to, że od najbliższego czwartku nastąpią przede wszystkim poniższe zmiany.

1. Maseczki nie będą już obowiązkowe w żadnego rodzaju miejscach – należy jednak pamiętać, że właściciele poszczególnych lokali oraz zarządcy transportu publicznego będą mogli „na własną rękę” pozostawić obowiązek zakrywania ust i nosa; oznacza to, że choć brak maseczki nie będzie już żadnego rodzaju wykroczeniem, przedsiębiorstwa będą mogły odmówić wstępu osobom bez maseczek (będą jednak decyzje indywidualne konkretnych jednostek lub firm).

2. Paszporty covidowe nie będą już wymagane przy wejściu do lokali gastronomicznych, miejsc rozrywki i kultury, czy podczas dużych eventów – choć tutaj podobnie jak w przypadku maseczek, poszczególne przedsiębiorstwa i organizacje będą mogły pozostać przy wymogu paszportów covidowych (będą jednak decyzje indywidualne konkretnych jednostek lub firm).

3. Wcześniej, od razu po ogłoszeniu premiera nowych zasad, w Anglii przestało obowiązywać zalecenie dotyczące pracy z domu. Oznacza to, że wszelkie firmy i instytucje, które do tej pory pracowały w trybie zdalnym lub hybrydowym, mogą już w pełni powrócić do pracy stacjonarnej, „biurowej”.

4. W najbliższych dniach rząd ma również przedstawić złagodzone zasady dotyczące odwiedzin w domach opieki w Anglii.

Jak wygląda PLAN A?

Podczas przemówienia w Izbie Gmin, premier Boris Johnson zaznaczył, że wycofanie „Planu B” nie oznacza całkowitego zakończenia restrykcji – pewnie zasady będą obowiązywać nadal. Do najważniejszych ograniczeń, które pozostaną w mocy po 27 stycznia 2022, należą:

nakaz samoizolacji po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa (obowiązek ten może jednak zostać zniesiony jeszcze przed 24 marca 2022)

mieszkańcy Anglii będą wciąż zachęcani do podejmowania osobistej odpowiedzialności w przypadku niepokojących objawów oraz do przestrzegania podstawowych zasad higieny, takich jak regularne mycie rąk, wietrzenie pomieszczeń, noszenie maseczek w zatłoczonych miejscach, wykonywanie testów oraz izolowanie się w przypadku wyniku pozytywnego.

Co dalej z ograniczeniami dla podróżnych zagranicznych?

W związku z wycofaniem w Anglii „Planu B” wiele osób zastanawia się, czy należy się też spodziewać złagodzenia zasad dla podróżnych zagranicznych. Jak na razie nie pojawiło się żadne nowe ogłoszenie w sprawie ograniczeń podróżnych, ale należy pamiętać, że rzecznik rządu powiedział brytyjskim mediom, że ogłoszenie o dalszym złagodzeniu zasad może pojawić się jeszcze przed końcem stycznia 2022.