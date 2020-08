Pasażer Ryanaira ujawnia „mylącą” praktykę linii lotniczej, przez którą obiecana bezpłatna zmiana rezerwacji okazała się niemożliwa

Fot. Getty

Z powodu pandemii Ryanair ogłosił, że na rezerwowane w ostatnim czasie loty lipcowe, sierpniowe i wrześniowe obowiązuje specjalna oferta, zgodnie z którą można bezpłatnie zmienić termin rezerwacji. Niestety, okazuje się, że są też pewne dodatkowe warunki tej specjalnej oferty, o których klienci dowiadują się dopiero, gdy chcą przebookować bilet… Sprawdź, na co trzeba uważać rezerwując bilet lotniczy w czasie pandemii!

Brytyjski dziennikarz Charlie Boyle z Birmingham opisał „mylącą” praktykę Ryanaira, na którą dał się złapać jako klient linii lotniczej tego lata, gdy ku swojemu zaskoczeniu musiał zapłacić 45 funtów za zmianę rezerwacji - pomimo obietnic przewoźnika, że wakacyjne rezerwacje można przebookować bezpłatnie. Historia 42-latka została opisana na łamach „The Sun”.

Pasażer Ryanaira ujawnia „mylącą” praktykę linii lotniczej

W lipcu mężczyzna miał odwiedzić swoich przyjaciół w Portugalii, zakupił więc bilety na lot Ryanairem, mając na uwadze obietnicę przewoźnika, że bilety zarezerwowane w ostatnim czasie na lipiec, sierpień bądź wrzesień można przebookować bez standardowej opłaty za zmianę rezerwacji. Pasażer nie doczytał jednak istotnej rzeczy zapisanej w regulaminie „drobnym druczkiem”, a mianowicie, że darmowa zmiana rezerwacji nie obowiązuje, jeśli chcemy przebookować bilet w ostatnim tygodniu przed planowanym odlotem.

Brytyjski dziennikarz zrezygnował ze zmiany rezerwacji, ponieważ miałby za nią zapłacić 45 funtów opłaty administracyjnej plus 31 funtów za nowy bilet - podczas gdy pierwotny bilet kosztował go tylko 20 funtów… Nie jest to pierwsza tego typu historia - niedawno pisaliśmy o parze, która była zaskoczona faktem, że rezerwację można bezpłatnie zmienić tylko raz, co również miało być zapisane „drobnym druczkiem” w regulaminie.

O czym trzeba pamiętać wyjeżdżając na wakacje 2020? - ZOBACZ WIDEO:

Rozmawiając z dziennikiem „The Sun” mężczyzna powiedział: „To trochę podstępne. Reklama sugeruje, że możesz zmienić loty bez opłaty administracyjnej, ale dopiero po kliknięciu warunków i zasad zauważasz wszystkie ograniczenia. To mylące”. Rzecznik Ryanaira skomentował z kolei: „W przypadku każdego odwołanego lotu Ryanair zapewnia klientom wszystkie opcje określone w przepisach UE, w tym bezpłatne przejazdy i zwroty w formie pieniędzy lub voucherów”.