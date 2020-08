Czy kwarantanna w UK obowiązuje po przejeździe Eurotunelem lub promem? Zobacz najnowsze wytyczne

Fot. Getty

Planujesz podróż samochodem z Polski do Wielkiej Brytanii przez kraje objęte kwarantanną w UK i zastanawiasz się, czy przeprawa promem lub przejazd Eurotunelem spowodują, że będziesz musiał poddać się izolacji na 14 dni po powrocie na Wyspy? Sprawdź, jakie zasady obowiązują przy przejeździe Eurotunelem i przy przeprawie promem.

Wielka Brytania w sobotę 15 sierpnia 2020 przywróciła obowiązkową kwarantannę dla osób wracających z niektórych krajów Europy i świata - w tym z Francji. Dla Polaków podróżujących samochodem, autokarem lub innym pojazdem między PL a UK jest to o tyle ważne, że droga na Wyspy najczęściej wiedzie właśnie przez Francję. W skrócie, według zasad podanych na oficjalnych stronach brytyjskiego rządu, kwarantanna nie obowiązuje, gdy przejedziemy przez kraj nią objęty (np. przez Francję) bez kontaktu z jakimikolwiek osobami spoza naszego pojazdu. Kwarantanna w UK obowiązuje więc wtedy, gdy przy przejeździe przez te kraje my lub osoby, z którymi podróżujemy pojazdem wejdą w kontakt z osobami spoza naszego pojazdu.

O ile podróż przez Francję bez wysiadania z samochodu/autokaru i kontaktu z osobami spoza pojazdu nie wydaje się szczególnie trudna czy niemożliwa, to jednak sprawa niestety komplikuje się, gdy weźmiemy pod uwagę ostateczny punkt podróży do UK, czyli przejazd Eurotunelem lub promem. Jak należy rozumieć rządowe zasady w tych przypadkach?

Przejazd Eurotunelem - czy obowiązuje kwarantanna w UK?

Jadąc samochodem z PL do UK można wybrać podróż z Francji na Wyspy Eurotunelem. Przy tej opcji podróżujący mogą być w stanie zastosować się do wszystkich wskazanych przez rząd warunków uniknięcia kwarantanny po wjeździe do UK. Jest tak dlatego, że przy przejeździe Eurotunelem nie ma konieczności wysiadania z pojazdu, a tym samym można uniknąć kontaktu z osobami, które nie podróżują razem z nami.

Przejazd promem - czy obowiązuje kwarantanna w UK?

Inaczej jest w przypadku podróży promem, ponieważ podczas przeprawy promem nie można przebywać wewnątrz swojego pojazdu (np. samochodu czy autokaru), a więc pojazd trzeba opuścić na czas podróży promem. W takiej sytuacji w praktyce uniknięcie kontaktu z osobami spoza naszego pojazdu będzie bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Przypomnijmy, że w rządowych przepisach umieszczonych na stronie GOV.UK czytamy, że kwarantanna w UK obowiązuje w przypadku przystanków we Francji (czy innym kraju nie znajdującym się aktualnie na rządowej "liście wyjątków"), podczas których:

ktoś wysiądzie z pojazdu, będzie miał kontakt z osobami spoza pojazdu, a następnie wsiądzie do pojazdu z powrotem

do pojazdu wsiądzie nowy pasażer.

Zasady te dotyczą wszystkich środków transportu - zarówno samochodów osobowych, autokarów, pociągów, samolotów, jak i promów. Ponieważ więc:

na prom wsiądziemy, opuszczając nasz pojazd, jeszcze na terytorium Francji - co oznacza, że nasz przystanek będzie miał miejsce we Francji

oraz po opuszczeniu pojazdu najprawdopodobniej będziemy mieć kontakt z osobami spoza naszego pojazdu

zatem najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest, że po dotarciu tą drogą na Wyspy będziemy zobligowani do poddania się 14-dniowej kwarantannie.

Więcej informacji znajduje się na oficjalnych stronach rządowych: TRAVEL CORRIDORS.

Podróż samochodem z UK do PL (i z powrotem). O czym pamiętać? - ZOBACZ WIDEO: