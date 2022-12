Pasażer Ryanaira czekał 10 godzin na lotnisku w Manchesterze na zwrot pieniędzy, gdy jego lot został odwołany

Następnie mężczyzna musiał czekać kolejne parę godzin na zwrot pieniędzy za bilet, co wydłużyło jego czas na Manchester Airport do 10 godzin.

22-letni Brytyjczyk czekał aż 10 godzin na zwrot pieniędzy za bilet na lotnisku w Manchesterze po tym, jak jego lot Ryanairem do Oslo został odwołany z powodu obfitych opadów śniegu w sobotę rano.

Loty wielu pasażerów zostały odwołane lub opóźnione po tym, jak lotnisko w Manchesterze musiało zamknąć oba pasy startowe 10 grudnia, w sobotę rano. Niektórzy skarżyli się na Twitterze, że pozostawiono ich na kilka godzin w samolotach.

Czekał 10 godzin na lotnisku w Manchesterze

Wśród poszkodowanych pasażerów na lotnisku w Manchesterze był student z Ormskirk (hrabstwo Lancashire), Daniel Jones, który dowiedział się o odwołaniu jego lotu do Norwegii Ryanairem. 22-latek przybył na lotnisko o 5 rano i czekał na lot do Oslo, gdzie miał nadzieję na dwudniową przerwę.

Jednak ponad 10 godzin później wciąż czekał na lotnisku, tym razem w kolejce mając nadzieję na zwrot pieniędzy za bilet. Z relacj Jonesa wynika, że pasażerom samolotu Ryanaira na minutę przed odlotem powiedziano, czyli o godzinie 7:54 rano, że ich lot będzie opóźniony z powodu warunków pogodowych.

- Powiedziano nam, że mają zablokowany pas startowy i że nie odlecą jeszcze przez co najmniej dwie godziny – powiedział 22-latek agencji prasowej PA.

Jak relacjonował Jones - po wejściu pasażerów na pokład pozostawiono ich w samolocie do godziny 9:30, po czym poproszono ich o opuszczenie pokładu i powrót na terminal, gdzie mieli czekać na nowy lot. Około godziny 12 „zaczęli ogłaszać, że loty zostały odwołane”.

Zwrot za odwołany lot

W kolejce stało ponad 100 osób – powiedział 22-latek. Dodał również, że jego bilet w Ryanairze kosztował go zaledwie 15 funtów, a na lotnisku poinformowano go, że będzie mógł ubiegać się o zwrot kosztów hostelu w Oslo oraz lotu powrotnego do Manchesteru.

- Pogoda nie wydawała się aż tak ekstremalna. Lecieliśmy do Oslo, gdzie jest znacznie zimniej i zgaduję, że loty nadal się tam odbywają. Nie wiem, jak wygląda sytuacja z Ryanairem, mam nadzieję, że dostaniemy zwrot pieniędzy, ale nie ma opcji na alternatywny lot – powiedział 22-letni student.

Lisa Webb, ekspertka ds. prawa konsumenckiego w firmie Which?, powiedziała:

- Jeśli Twój lot zostanie odwołany z powodu śniegu, będziesz mieć prawo do zwrotu pieniędzy lub zmiany rezerwacji, w tym u innych przewoźników, jeśli to konieczne. Jest jednak mało prawdopodobne, że należy ci się dodatkowe odszkodowanie, ponieważ ekstremalne warunki pogodowe są uważane za nadzwyczajną okoliczność, na którą linia lotnicza nie ma wpływu.

W związku z odwołanymi lotami na lotnisku w Manchesterze linie EasyJet, które musiały odwołać 16 lotów z powodu zakłóceń, także wydały oświadczenie: „Podobnie jak inne linie lotnicze, EasyJet doświadcza pewnych zakłóceń w swoim programie lotów do i z Manchesteru w wyniku zamknięcia pasa startowego z powodu śniegu. Chociaż lotnisko zostało ponownie otwarte, oznaczało to opóźnienie pewnych lotów i ze względu na skutki zamknięcia niestety musieliśmy odwołać 16 lotów. Robimy wszystko, co możliwe, aby zminimalizować zakłócenia dla naszych klientów, w tym zapewniamy pokoje hotelowe i posiłki pasażerom, którzy ucierpieli w wyniku odwołania lotów. Klienci odwołanych lotów mają możliwość bezpłatnego przeniesienia lotu lub uzyskania zwrotu pieniędzy.”

Śnieg na lotniskach w UK

Rzecznik lotniska w Manchesterze próbował wytłumaczyć sytuację i uzasadniał zamknięcie pasów startowych koniecznością odśnieżania:

- Spodziewając się niekorzystnych warunków pogodowych na ten weekend, ekipy odśnieżające były na miejscu od piątku. Oba pasy startowe zostały w pełni oczyszczone i odśnieżone przed pierwszym planowym lotem dzisiejszego ranka. Zdrowie i bezpieczeństwo są naszym najwyższym priorytetem, a gdy śnieg na lotnisku osiągnie określoną głębokość, musi zostać usunięty, zanim będzie można kontynuować działania. Kiedy (wczorajszy) poranny program lotów był w toku, nastąpił nowy okres obfitych opadów śniegu, który wymagał dalszego odśnieżania. W związku z tym podjęto decyzję o tymczasowym zamknięciu operacji lotniskowych od godziny 07:45 do 11:30, aby możliwy był powrót do bezpiecznych warunków po odśnieżeniu. Przepraszamy wszystkich pasażerów, których to dotyczy, za wszelkie niedogodności i dziękujemy za cierpliwość.

Odwołane i opóźnione loty w Ryanairze

Ryanair podał w oświadczeniu: „Ze względu na śnieżne warunki pogodowe w Wielkiej Brytanii mamy dziś do czynienia z niewielką liczbą opóźnień/odwołań naszych lotów z lotnisk w Liverpoolu i Manchesterze. Podczas gdy nasze zespoły ciężko pracują, aby zminimalizować zakłócenia dla klientów, Ryanair radzi wszystkim klientom lecącym dziś z Wielkiej Brytanii, aby przed podróżą na lotnisko sprawdzili stronę internetową/aplikację Ryanair pod kątem aktualizacji statusu lotu. Szczerze przepraszamy za te zakłócenia związane z pogodą, które są całkowicie poza naszą kontrolą”.

