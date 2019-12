Para Brytyjczyków z 7-giem dzieci uruchomiła w internecie zbiórkę pieniędzy „na życie”. W ramach Universal Credit mają £480 na miesiąc

Fot. GoFundMe/Facebook

Młodzi Brytyjczycy z 7-giem dzieci zostali zmuszeni do uruchomienia internetowej zbiórki pieniędzy „na życie” po tym, jak ograniczono im zasiłek Universal Credit do £480 miesięcznie. Para czuje się zawstydzona tym, że o pomoc musi prosić obcych ludzi, ale zaznacza, że nie ma innego wyjścia.

Jeszcze jakiś czas temu 26-letni Ryan Rodgers i 25-letnia Jenny Grimes otrzymywali od państwa pomoc finansową w wysokości £2100 miesięcznie. Jednak po wprowadzeniu górnej granicy zasiłku Universal Credit (która w zamyśle miała skłonić mieszkańców Wysp do bardziej intensywnego poszukiwania pracy), wysokość zapomogi została parze z Liverpoolu znacznie zmniejszona. Obecnie Ryan i Jenny dostają £1375 miesięcznie, z tym że £675 idzie na czynsz. Jednak z kwoty, która zostaje Brytyjczykom na życie - £670 miesięcznie, para musi jeszcze przez kilka miesięcy spłacać zaliczkę otrzymaną w trakcie oczekiwania na przyznanie zasiłku Universal Credit. W związku z powyższym przez najbliższe kilka miesięcy 9-osobowa rodzina (najstarsze dziecko ma 7 lat, a wśród dzieci są też dwie pary bliźniaków) będzie musiała żyć za zaledwie £480 miesięcznie.

Sytuacja, w jakiej znaleźli się Brytyjczycy z Liverpoolu, stała się na tyle beznadziejna, że para postanowiła uruchomić internetową zbiórkę pieniędzy „na życie”. Mimo bowiem pomocy ze strony rodziny i przyjaciół, a także regularnych paczek otrzymywanych z banków żywności, Brytyjczycy nie są w stanie związać końca z końcem. Uzasadniając prośbę o finansowe wsparcie na stronie GoFundMe Jenny Grimes napisała: „Jesteśmy młodą parą z siedmiorgiem dzieci, która stara się stanąć na własnych nogach po tym, jak zostaliśmy bez domu, i która musi zacząć wszystko od początku. Zasiłek został nam ograniczony do minimum, dlatego naprawdę walczymy, by dać sobie radę. Nasza sytuacja jest tym trudniejsza, że za kilka tygodni będą Święta Bożego Narodzenia. Naprawdę jest nam wstyd, że musimy to robić, ponieważ wcześniej nigdy nie byliśmy do tego zmuszeni. Nienawidzę tego, że muszę to robić i dużo mnie to kosztowało, ale tylko tyle możemy zrobić jako rodzina. Będziemy wdzięczni za jakąkolwiek pomoc, nawet jeśli ktoś tylko wskaże nam, gdzie możemy ją otrzymać. Dziękujemy”.

Jak czytamy na łamach dziennika „Daily Mail”, ciężka sytuacja życiowa negatywnie odbiła się na zdrowiu psychicznym Ryana, który popadł w depresję i alkoholizm, i który zaczął także mieć lęki. 26-latek twierdzi, że chciałby znaleźć pracę na pełen etat, ale że z taką liczbą dzieci jest to niemożliwe. „Musimy to powiedzieć głośno, nie mamy innego wyboru. Tu już nie chodzi o to, jak ja się czuję. Dzieci są priorytetem. Potrzebujemy jakiejś szansy. To nie w porządku, żebyśmy zostali z tym sami” - wyznał w „Daily Mail” młody ojciec.



