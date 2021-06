Oto kluczowe daty dla mieszkańców Anglii. Jakie decyzje mają zapaść w ciągu następnych pięciu tygodni?

W ciągu następnych pięciu tygodni rząd ma podjąć kluczowe decyzje w sprawie zapowiadanego luzowania restrykcji w Anglii. Oto najważniejsze terminy, na które musimy zwrócić uwagę.

Wiele się zmienia w ostatnim czasie ze względu na wzrost liczby zachorowań na mutację Delta w Wielkiej Brytanii. Dlatego też rząd zdecydował się na przesunięcie ostatniego etapu wychodzenia z lockdownu na lipiec, co pozwoli na analizę najnowszych danych, rozpoznanie faktycznej sytuacji i podjęcie odpowiednich do niej decyzji.

Kluczowe daty dla mieszkańców Anglii

24 czerwca – zmiany w systemie sygnalizacji świetlnej. Ministerstwo Transportu ma zapowiedzieć tego dnia zmiany, które wprowadzi w systemie sygnalizacji świetlnej. Jest to informacja wyjątkowo ważna dla tych, którzy zdecydowali się na wakacyjny wyjazd zagraniczny .

28 czerwca – informacja o zmianach 5 lipca. Gdy Boris Johnson ogłosił 4-tygodniowe opóźnienie złagodzenia ostatnich restrykcji w Anglii, obiecał, że w połowie tego okresu ponownie przeanalizować dane na ten temat bazując na najnowszych statystykach. Sytuacja odrobinę się poprawiła, jednak Downing Street zapewniło o poinformowaniu z tygodniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach.

5 lipca – data rewizji. Gdyby nastąpiły wyraźne pozytywne zmiany dotyczące spadku liczby zachorowań, może być to nowa data dotycząca tego, co wiele brytyjskich tabloidów nazwało „freedom day” (dniem wolności). Jednak obecnie jest to mało prawdopodobne.

12 lipca – informacja o zmianach 19 lipca. W tym terminie premier miałby poinformować mieszkańców Anglii o tym, co wydarzy się 19 lipca w związku z zapowiadanym i przełożonym momentem zniesienia wszystkich restrykcji i ostatecznego wyjścia z lockdownu. Decyzja ta ma zależeć od statystyk dotyczących koronawirusa i przebiegu programu masowych szczepień.

15 lipca – aktualizacja listy green, amber i red. Aktualizacja trzech list przeprowadzana jest co trzy tygodnie. W tym przypadku dla wielu osób ważniejsze od tego, jakie kraje będą na liście green, amber i red, będzie spełnienie swojej obietnicy przez ministrów dotyczącej pozwolenia osobom w pełni zaszczepionym oraz dzieciom, na uniknięcie kwarantanny po przyjeździe z krajów znajdujących się na liście amber. Jeśli do tego dojdzie, w znacznym stopniu odblokowane zostaną podróże zagraniczne.