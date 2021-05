Nowe zasady kwarantanny w Polsce dla podróżnych. Dodano ułatwienie dla przyjezdnych z UK

Fot. Getty

Od 26 maja w Polsce obowiązują zmienione zasady kwarantanny wjazdowej. Główne zmiany okazują się pozytywne dla osób podróżujących do Polski spoza strefy Schengen, czyli na przykład z Wielkiej Brytanii. Co konkretnie się zmieniło?

We wtorek w polskim Dzienniku Ustaw pojawiło się nowe rozporządzenie, wprowadzające zmiany w rozporządzeniu z 6 maja w sprawie ograniczeń w Polsce związanych z pandemią - między innymi tych dotyczących zasad wjazdu do kraju i kwarantanny dla podróżnych.

Zasady kwarantanny w Polsce dla podróżnych z UK

W rozporządzeniu dodano zapisy, które okazują się korzystne dla osób podróżujących do Polski spoza strefy Schengen, czyli między innymi z Wielkiej Brytanii. Pojawiło się pewne ułatwienie dotyczące warunków zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny wjazdowej.

Przypomnijmy, że według aktualnych reguł osoby podróżujące do Polski spoza strefy Schengen (w tym z UK) są objęte następującymi zasadami:

Każdy z podróżujących zostanie skierowany na kwarantannę.

Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba.

Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.

Kto może być zwolniony z kwarantanny dla podróżnych w Polsce?

Powyższe reguły zasadniczo nie uległy zmianie, ale dodano małe ułatwienie w uzyskaniu zwolnienia z kwarantanny w Polsce. W przypadku podróży spoza strefy Schengen, jak dotąd z kwarantanny wjazdowej w Polsce zwolnieni byli między innymi ozdrowieńcy, osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19 szczepionką zatwierdzoną w UE, a także osoby, które wykonały test na koronawirusa w okresie do 48 godzin po przekroczeniu polskiej granicy i test ten wyszedł negatywny.

W zmienionym rozporządzeniu ministerialnym, które zaczęło obowiązywać 26 maja 2021, dodano jednak zapisy, mówiące o tym, że test zwalniający z kwarantanny wjazdowej można wykonać w dowolnym miejscu na terenie lotniska - a nie wyłącznie po kontroli granicznej. Jest to drobna, ale istotna zmiana, która w praktyce może ułatwić życie wielu pasażerom. Nowy zapis w ministerialnym rozporządzeniu mówi, że z kwarantanny wjazdowej są zwolnione osoby, które:

"osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przylocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie lotniska, przed odprawą graniczną w rozumieniu art. 2 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)".

Oczywiście, żeby powyższa opcja była możliwa do realizacji, na danym lotnisku musi funkcjonować punkt pobrań w strefie przed kontrolą graniczną - przed podróżą trzeba zatem dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja na lotnisku, na które lecimy. Należy też pamiętać, że aby zostać zwolnionym z kwarantanny w Polsce, trzeba przedstawić Straży Granicznej odpowiednie udokumentowanie, potwierdzające, że spełniamy określone warunki zwolnienia z kwarantanny wjazdowej. W przypadku testu wykonanego na polskim lotnisku musi to być dokument w języku polskim lub angielskim, potwierdzający negatywny wynik testu.

Do tej pory testy można było wykonać jedynie po przejściu kontroli celnej na lotnisku, czyli po formalnym przekroczeniu polskiej granicy. Wiązało się to z koniecznością zgłoszenia przez Straż Graniczną danego pasażera do sanepidu i automatycznego nałożenia kwarantanny. Nowe przepisy dopuszczają wykonanie testu jeszcze przed przejściem kontroli granicznej na lotnisku. W przypadku skorzystania z szybkich testów antygenowych będzie zatem możliwość całkowitego uniknięcia zgłoszenia do sanepidu i automatycznego nałożenia kwarantanny, ponieważ negatywny wynik testu będzie można pokazać przy kontroli granicznej funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy nie zakwalifikują nas do kwarantanny wjazdowej.