Ostatnia debata przedwyborcza: Zobacz, jak wypadło starcie Jeremy’ego Corbyna z Borisem Johnsonem [wideo]

Po 33-letniej służbie dyplomatycznej Alexandra Hall Hall zrezygnowała ze swojego stanowiska z powodu braku zaufania do brytyjskiego rządu i tego, w jak „przerażający sposób” propaguje on półprawdy dotyczące Brexitu.

Najnowsze sondaże przed referendum w sprawie Brexitu wskazują na powoli zwiększającą się przewagę zwolenników dalszego członkostwa państwa w Unii Europejskiej. W badaniu przeprowadzonym na zlecenie The...

Brexit: Zobacz, czego Boris Johnson żąda od Unii Europejskiej

Jak podaje „The Financial Times”, Boris Johnson zażądał od Unii Europejskiej wprowadzenia istotnych zmian do deklaracji politycznej, będącej częścią wynegocjowanego przez Theresę May porozumienia brexitowego...