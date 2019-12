Johnson ma plan na pierwsze 100 dni po wyborach: W roku 2020 „odłożymy na bok niepewność Brexitu” - zapewnia premier

Fot. Getty

Boris Johnson przedstawił plan na pierwsze 100 dni po wygranych wyborach parlamentarnych. Priorytetem będzie zakończenie niepewności ws. Brexitu poprzez wyprowadzenie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej z końcem stycznia. Drugi najważniejszy temat to nowy budżet i obniżenie podatków. Zobacz, co jeszcze zaplanował premier.

Premier UK ogłosił plan opuszczenia UE i uchwalenia obniżki podatków po Brexicie w ciągu pierwszych 100 dni od objęcia władzy przez konserwatystów - jeśli uda im się wygrać grudniowe wybory. Boris Johnson zapowiedział, że jego głównym celem będzie sfinalizowanie umowy ws. Brexitu, aby Wielka Brytania rzeczywiście opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 roku. Dodatkowo premier przedstawił siedem innych priorytetów na pierwsze trzy miesiące po wyborach.

1. Budżet

Ma zostać w lutym, wprowadzając plan konserwatystów, dotyczący podwyższenia progu ubezpieczenia społecznego oraz obniżki podatków o około 85 funtów.

2. Koniec przedwczesnych zwolnień dla poważnych przestępców

Premier obiecał zmianę obecnego ustawodawstwa, tak by nie było już możliwe przedterminowe wypuszczanie na wolność sprawców poważnych przestępstw, którzy dopuścili się okrucieństw i nadużyć seksualnych. Obecne przepisy pozwalają na warunkowe zwolnienie takich więźniów po odbyciu połowy wyroku.

Pomysł ten związany jest ściśle z ostatnim tragicznych atakiem terrorystycznym, do którego doszło w Black Friday w okolicy London Bridge. Rodzina Jacka Merrita, jednej z ofiar zamachowca, sprzeciwia się rządowej inicjatywie.

3. Kwestie obronności i bezpieczeństwa państwa

Premier zapowiedział, że w pierwszych 100 dniach po wyborach rząd rozpocznie największy „od końca zimnej wojny” przegląd obronności, bezpieczeństwa i polityki zagranicznej UK.

4. Wydatki na edukację

Plan Johnsona obejmuje także kwestie związane ze zwiększeniem finansowania edukacji. Konserwatyści chcą, by wzrosły minimalne fundusze przypadające na jednego ucznia.

5. Opłaty za opiekę zdrowotną dla imigrantów

Rząd już w ciągu pierwszych trzech miesięcy chce doprowadzić do zwiększenia kwoty, którą nowo przybyli do UK imigranci będą musieli płacić za korzystanie z NHS. Kwota ma zostać podniesiona do 625 funtów rocznie.

6. Opieka społeczna

Tory deklarują, że zainicjują międzypartyjne rozmowy, podczas których posłowie wszystkich partii mieliby wspólnie znaleźć rozwiązanie dla kryzysu dotyczącego brytyjskiej opieki społecznej.

7. Poprawa usług telekomunikacyjnych na obszarach wiejskich

Premier zapewnił, że na samym początku roku rząd podejmie próbę wynegocjowania nowej umowy z operatorami telefonii komórkowych w celu poprawy usług mobilnych na obszarach wiejskich.

Jak podaje "The Guardian", Partia Konserwatywna zapewnia, że wszystkie te cele zostaną zrealizowane najpóźniej do 22 marca, jeśli torysi wygrają grudniowe wybory parlamentarne.