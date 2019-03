"Okryj się albo opuść samolot" - linie lotnicze nie chciały wpuścić pasażerki na pokład, bo była zbyt skąpo ubrana

Na lotnisku w Birmingham 21-letniej kobiecie groziło wydalenie z samolotu, ponieważ jej ubranie zostało uznane za "niestosowne".

Emily O’Connor, praktykantka w dziale księgowości w Solihull, wykupiła bilet na lot liniami Thomas Cook Airlines z Birmingham na Teneryfę na 2 marca br. Ubrana w czarny top i spodnie z wysokim stanem przeszła przez lotnisko bez żadnych incydentów.

Po wejściu na pokład samolotu wymieniła uprzejmości z personelem pokładowym, który witał pasażerów, a następnie poszła zająć miejsce.

- "Zrobiłam tylko kilka kroków, gdy jeden z członków personelu pokładowego powiedział: 'Przepraszam, ale nie jest pani odpowiednio ubrana i nie przestrzega naszego kodeksu'" - Emily O’Connor relacjonowała dziennikarzom "The Independent".

Kobiecie pokazano egzemplarz magazynu pokładowego, w którym na stronie 113 umieszczono notatkę: "Klienci noszący nieodpowiednie stroje (w tym ubrania z obraźliwymi hasłami lub obrazami) nie będą mogli podróżować [naszym samolotem], chyba że zmienią odzież".

Członek personelu pokładowego powiedział jej wtedy: - "Jeśli się nie przebierzesz, to nie polecisz tym lotem". Emily O’Connor zwróciła się wtedy do innych pasażerów, mówiąc: - "Przepraszam wszystkich. Czy kogoś obrażam? Jeśli tak, to z wielką chęcią się okryję". Nikt nie odpowiedział.

W tym momencie, członek personelu pokładowego miał powiedział do pasażerki: - "Dobrze, gdzie jest twoja torba?". Jednak kuzyn Emily O’Connor, który leciał tym samym samolotem, pożyczył jej wtedy kurtkę i kobiecie pozwolono pozostać na pokładzie samolotu.

Następnie załoga wystosowała do wszystkich pasażerów publiczne ogłoszenie, mówiąc: - "Jeśli [zachowanie lub ubiór] kogokolwiek zostanie uznany za niestosowny, to zostanie usunięty z tego lotu".

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY