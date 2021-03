Ograniczenia w podróżach zagranicznych mogą obowiązywać nawet do wakacji, zasugerował brytyjski minister obrony

Fot. Getty

Brytyjski minister obrony Ben Wallace zasugerował, że ograniczenia dotyczące podróży zagranicznych mogą obowiązywać aż do samych wakacji. Minister wskazał, że sukces programu szczepień powinien być absolutnym priorytetem dla rządu UK.

Liczba zakażeń rośnie w wielu krajach Unii Europejskiej - w tym w Polsce. We Francji niebezpiecznie rozprzestrzenia się południowoafrykańska mutacja koronawirusa. W związku z tym, w Wielkiej Brytanii pojawia się coraz więcej głosów na temat ewentualnego przedłużenia zakazu podróży zagranicznych.

Czy wyjazdy wakacyjne 2021 będą możliwe?

W rozmowie z Sophy Ridge w programie Sky News, wypowiadając się na temat zniesienia zakazu podróżowania, minister obrony Ben Wallace zasugerował, że przywrócenie swobody podróży zagranicznych może nastąpić później, niż początkowo planowano. Zdaniem ministra, priorytetem rządu musi być zakończenie programu szczepień i uzyskanie odporności stadnej na koronawirusa. Podróże zagraniczne w obecnej sytuacji epidemiologicznej w Europie mogłyby zniweczyć rządowe plany.

Minister mówił między innymi: „Nie możemy być głusi ani ślepi na to, co dzieje się poza Wielką Brytanią. Jeśli spojrzeć na Europę i wzrost liczby infekcji (…). A gdybyśmy okazali w jakikolwiek sposób lekkomyślność, sprowadzając tu nowe warianty, które narażają nas na ryzyko, to co ludzie by na to powiedzieli? Obraliśmy dobry kierunek podróży, docieramy do celu i myślę, że musimy się upewnić, że ochronimy go za wszelką cenę”.

Przypomnijmy, że zgodnie z planem wychodzenia z lockdownu w Anglii, przedstawionym przez premiera Borisa Johnsona 22 lutego 2021, obecne ograniczenia w podróżach zagranicznych mają obowiązywać co najmniej do 17 maja. Rząd od początku zaznaczała jednak, że ostateczna data zniesienia zakazu podróży zagranicznych będzie zależna od sytuacji epidemiologicznej nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w Europie i na świecie.