Czy Polska znajdzie się na czerwonej liście kwarantanny hotelowej w UK? Od soboty całym kraju przywrócono ścisły lockdown

Fot. Getty

Od soboty 20 marca 2021 cała Polska znalazła się znów w czerwonej strefie. Czy istnieje ryzyko, że Polacy wracający na Wyspy będą musieli przechodzić płatną kwarantannę w hotelach?

W związku ze znacznym wzrostem liczby zakażeń w Polsce przywrócono ścisły lockdown. Surowe restrykcje obowiązują od soboty 20 marca 2021 roku. Wielu Polaków mieszkających w UK obawia się, że w związku z zaostrzeniem lockdownu, Polska znajdzie się na czerwonej liście w UK i podróżni zostaną objęci obowiązkową kwarantanną hotelową po przyjeździe na Wyspy.

Ścisły lockdown w Polsce

Jak czytamy na polskich stronach rządowych, od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce obowiązują ścisłe restrykcje. Oznacza to, że dotychczas otwarte hotele czy galerie handlowe będą musiały znacząco ograniczyć swoją działalność. Oto, co w Polsce zawiesza (całkowicie lub częściowo) działalność od 20 marca:

hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);

galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;

teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);

kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);

baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);

sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;

stoki narciarskie;

kluby fitness i siłownie;

obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Ponadto, w Polsce obowiązują wciąż te same podstawowe zasady bezpieczeństwa, takie jak dystans społeczny, obowiązkowe maseczki ochronne (zarówno na świeżym powietrzu, jak i w sklepach i innych przestrzeniach publicznych). Zamknięte są także szkoły i uczelnie wyższe.

Czy Polska znajdzie się na czerwonej liście kwarantanny hotelowej w UK?

Czy Polska znajdzie się na brytyjskiej czerwonej liście i podróżni zostaną objęci kwarantanną hotelową - tego na razie nie wiadomo. Wiadomo jednak, że w związku ze wzrostem zakażeń w Polsce, już pierwsze państwa europejskie zaostrzają restrykcje wjazdowe dla przyjezdnych z naszej ojczyzny.

Przykładowo, Niemcy od niedzieli 21 marca 2021 wprowadzają wymóg przedstawienia negatywnego testu na koronawirusa dla podróżnych z Polski. Również Czechy zaliczyły już 19 marca Polskę do krajów najwyższego ryzyka epidemicznego, co skutkuje obowiązkiem przedstawienia negatywnego testu przed wjazdem, następnie odbycia kwarantanny oraz piątego dnia kwarantanny zrobienia kolejnego testu.