Ogłoszono datę koronacji króla Karola. Koronowana zostanie także Camilla

Co już wiadomo na temat tego historycznego wydarzenia?

6 maja to także inna ważna data dla jednego z członków rodziny królewskiej.

Pałac Buckingham poinformował, kiedy zostanie koronowany król Karol — podana data to 6 maja 2023 r.



W ciągu ostatnich tygodni wiele mówiło się o koronacji króla Karola i co zmieni się wraz z jego rządami, jednak dopiero teraz Pałac Buckingham podał dokładną datę uroczystości, w czasie której koronowana zostanie również małżonka króla, Camilla. Termin koronacji jest dużo wcześniejszy niż sądzono.

Niedawno ujawniono wygląd nowego monogramu królewskiego Karola III, który zastąpi monogram królowej Elżbiety II, i pojawi się na dokumentach państwowych, skrzynkach pocztowych oraz na banknotach. Teraz z kolei pojawiła się kolejna ważna i wyczekiwana informacja, a mianowicie data koronacji Karola III.

Data koronacji króla Karola

Pałac Buckingham podał, że koronacja króla Karola III odbędzie się w sobotę, 6 maja 2023 roku, a wraz z królem ukoronowana zostanie Królowa Małżonka, Camilla. Ceremonia odbędzie się w Opactwie Westminsterskim osiem miesięcy po wstąpieniu monarchy na tron i śmierci królowej Elżbiety II.

Ze względu na długi czas panowania królowej Elżbiety, która nosiła koronę od 1953 roku, koronacja Karola będzie pierwszą od 70 lat w Wielkiej Brytanii.

Wiadomo także, że koronacji dokona arcybiskup Canterbury, Justin Welby. W samym oświadczeniu Pałac Buckingham podał, że ceremonia ma „odzwierciedlać rolę monarchii w świecie współczesnym” oraz zakorzenienie jej w tradycji.

Najstarszy koronowany monarcha w UK

Co ciekawe 73-letni Karol III będzie najstarszą osobą koronowaną w historii Wielkiej Brytanii. W czasie uroczystości Karol zostanie namaszczony świętym olejem, otrzyma jabłko królewskie, pierścień koronacyjny i berło, zostanie ukoronowany majestatyczną Koroną św. Edwarda i pobłogosławiony.

Camilla zostanie również namaszczona świętym olejem i ukoronowana tak, jak była koronowana żona króla Jerzego, Królowa Matka w 1937 roku.

Koronacja Karola w urodziny wnuka

6 maja wypadają także urodziny syna księcia i księżnej Sussex, Archiego – wnuka Karola – który tego dnia skończy cztery lata. Lista gości nie została jeszcze potwierdzona, oraz to, czy Harry i Meghan zostaną zaproszeni, a także czy będą mogli przyjechać z Kalifornii, aby wziąć udział w ceremonii.

Co ciekawe 6 maja to także rocznica ślubu siostry zmarłej królowej, księżniczki Małgorzaty, a dziadek króla Karola, także miał koronację w maju.

W oficjalnej informacji dotyczącej koronacji podano: „Pałac Buckingham ma przyjemność ogłosić, że koronacja Jego Królewskiej Mości odbędzie się w sobotę, 6 maja 2023 roku. Ceremonia odbędzie się w Westminster Abbey w Londynie i poprowadzi ją arcybiskup Canterbury. W ceremonii koronowany zostanie Jego Królewska Mość, król Karol III wraz z Królową Małżonką. Koronacja będzie odzwierciedleniem dzisiejszej roli monarchy i spojrzenia w przyszłość, jednocześnie zakorzeniona w wieloletnich tradycjach”.

Skromniejsza ceremonia

Ceremonia ma zawierać te same podstawowe tradycyjne elementy, dzięki którym ma ona podobną strukturę od ponad 1000 lat, dodatkowo uznając ducha naszych czasów. Oczekuje się, że koronacja Karola będzie skromniejsza, zorganizowana na mniejszą skalę i krótsza, z sugestiami, że może trwać tylko godzinę, a nie ponad trzy.

Ponadto ma ona obejmować wielowyznaniową Wielką Brytanię, bardziej niż poprzednie koronacje, ale będzie miała charakter anglikański.

Liczba gości zostanie zmniejszona z 8000 do około 2000, a szereg rytuałów, takich jak prezentacja sztabek złota, zostanie z ceremonii usuniętych. Co również ciekawe, koronacje tradycyjnie nie odbywały się w weekend, a zmarła królowa była koronowana we wtorek. Nie potwierdzono jeszcze, czy będą jakieś ustalenia dotyczące Bank Holiday w związku z koronacją.

Dalsze szczegóły mają zostać ujawnione w odpowiednim czasie, ale rząd i rodzina królewska są świadomi skali wydarzenia w świetle kryzysu związanego z kosztami utrzymania.

Koronacja królowej Elżbiety odbyła się 2 czerwca 1933 roku, 16 miesięcy po tym, jak została monarchinią, dlatego też po jej śmierci pojawiły się spekulacje, że Karol wybierze datę czerwcową. Podczas koronacji królowej wewnątrz kościoła zbudowano wówczas specjalne konstrukcje do siedzenia, aby zwiększyć liczbę zwykłych wiernych z 2000 do 8000.

Oczekuje się, że Karol podpisze proklamację formalnie ogłaszającą datę koronacji na posiedzeniu Tajnej Rady jeszcze w tym roku.

W czasie ceremonii koronacji Karol zostanie namaszczony przez arcybiskupa i złoży przysięgę „utrzymania i nienaruszalnego zachowania Kościoła anglikańskiego oraz kultu doktryny, dyscypliny i rządu, zgodnie z prawem ustanowionym w Anglii”.

