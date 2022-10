Bank Anglii podwyższy stopy procentowe do poziomu nienotowanego od 1989 roku? Eksperci nie mają wątpliwości, że tak

Fot. Getty

Czy Bank Anglii podwyższy w czwartek stopy procentowe do poziomu nienotowanego w kraju od 33 lat? Eksperci spodziewają się takiego ruchu, z uwagi na potrzebę walki z inflacją, ale sądzą też, że podwyżka stóp będzie nieco niższa, niż zakładano jeszcze w trakcie kryzysu po ogłoszeniu mini-budżetu.

Stopy procentowe w UK będą najwyższe od 1989 roku?

Jeśli zgodnie z przewidywaniami ekspertów Bank Anglii podwyższy stopy procentowe o 0,75 pkt proc. do 3 proc., to będzie to najwyższy poziom od 1989 roku. Decyzji w sprawie stóp procentowych należy się spodziewać w czwartek, po spotkaniu komitetu Monetary Policy Committee (MPC), a wpływ na jego decyzję będą miały przede wszystkim ostrzeżenia ekspertów w zakresie planowanych przez nowego premiera Rishiego Sunaka cięć wydatków na cele społeczne i podwyżek podatków. Działania te w oczach wielu ekonomistów mogą doprowadzić do głębokiej i trwałej recesji. Jeśli, jak spodziewa się większość ekspertów, komitet MPC podniesie stopy o 0,75 pkt. proc. do 3 proc., to będzie to ósma z rzędu podwyżka na Wyspach, choć, co ciekawe, nie tak wysoka, jak spodziewano się tego jeszcze miesiąc temu. Na początku października, czyli jeszcze przed podaniem się do dymisji premier Liz Truss, a po ogłoszeniu katastrofalnego wizerunkowo mini-budżetu, rynki przewidywały, że podwyżka stóp procentowych może wynieść nawet 1 pkt proc. Jednak po objęciu fotela premiera przez byłego kanclerza skarbu Rishiego Sunaka, a także po zakupach obligacji przez Bank Anglii, które obniżyły koszt kredytu, nastroje nieco się uspokoiły.

Podwyżka stóp procentowych w UK jest nieunikniona, ale nie musi być tak wysoka

Wydaje się, że nie tylko w UK, ale i globalnie banki centralne nieco hamują swoje zapędy w zakresie podwyżek stóp procentowych.

Na przykład Bank Kanady podwyższył właśnie stopy procentowe o 0,5 pkt proc., podczas gdy eksperci spodziewali się podwyżki na poziomie 0,75 pkt proc. W połowie października prezes Banku Anglii Andrew Bailey zasugerował, że podwyżka stóp procentowych będzie prawdopodobnie wyższa niż 0,5 pkt proc. (z poziomu 2,25 proc.). - W obecnym stanie rzeczy domyślam się, że presja inflacyjna będzie wymagać silniejszej reakcji, niż być może sądziliśmy w sierpniu – zaznaczył wówczas Bailey.

Z kolei podwyżki rzędu 0,75 pkt proc. spodziewają się analitycy Deutsche Bank. Eksperci banku czekają też na publikację prognoz dotyczących gospodarki, które raczej nie będą napawać optymizmem. - Uwarunkowana cenami rynkowymi gospodarka brytyjska prawdopodobnie popadnie w głębszą i dłużej trwającą recesję – mówi jeden z analityków.

Podwyżka stóp procentowych we wrześniu była najwyższa od 14 lat

Przypomnijmy, że podwyżka stóp procentowych z końcem września była największą tego typu podwyżką od 14 lat. Bank Anglii zdecydował się wówczas na podniesienie stóp procentowych z 1,75 proc. do 2,25 proc. i już wtedy ostrzegł, że brytyjska gospodarka znajduje się w stanie recesji. Wrześniowa zmiana poziomu stóp procentowych była siódmą podwyżką z rzędu, a Bank Anglii tłumaczył ją próbą powstrzymania rosnących na Wyspach ceny. Decyzja Banku Anglii z września podniosła koszty kredytu do najwyższego poziomu od 2008 roku, kiedy to brytyjski system bankowy stanął w obliczu załamania. Z kolei Komitet Polityki Pieniężnej (MPC) Banku Anglii, który ustala stopy procentowe, zaznaczył, że brytyjska gospodarka już znajduje się w recesji, ponieważ tę definiuje się jako sytuację, w której gospodarka kurczy się przez dwa kolejne kwartały.

Inflacja w UK osiągnęła poziom 10,1 proc.

Z najnowszych danych opublikowanych przez Office for National Statistics (ONS) wynika, że inflacja w Wielkiej Brytanii wyniosła we wrześniu 10,1 proc. A to oznacza, że brytyjskie gospodarstwa domowe znalazły się pod presją największego od ponad 40 lat, rocznego wzrostu cen żywności. Głównym motorem ostatniego wzrostu wskaźnika CPI były gwałtownie rosnące ceny żywności i napojów. Do najszybszego rocznego skoku cen od kwietnia 1980 roku przyczyniły się galopujące ceny chleba, zbóż, mięsa, jaj, mleka i sera. - Po niewielkim spadku w zeszłym miesiącu, inflacja zasadnicza powróciła do najwyższego poziomu obserwowanego wcześniej latem. Wzrost ten był spowodowany dalszymi wzrostami cen żywności, które odnotowały największy roczny skok od ponad 40 lat – zaznaczył niedawno temu Darren Morgan, dyrektor ds. statystyk gospodarczych w ONS.





