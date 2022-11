Gospodarstwa domowe dostaną zniżki na rachunki za energię elektryczną. Dowiedz się, jak uniknąć problemów, jeśli nie stać cię na płacenie za prąd

W ramach wysiłków National Grid na rzecz uniknięcia przerw w dostawie prądu, gospodarstwa domowe otrzymają zniżki na rachunki za energię elektryczną, jeśli ograniczą zużycie w godzinach szczytu przez kilka dni w okresie zimowym.

Operator sieci energetycznej ogłosił szczegóły programu, który według niego pomoże w zaoszczędzeniu do 100 funtów gospodarstwom domowym w UK. Początkowo ma być 12 dni „testowych”, aby sprawdzić, jak klienci reagują na nowy pomysł.

Zniżki na rachunki za prąd

Jedynie domy z inteligentnymi licznikami będą mogły wziąć udział w programie. Tylko 14 milionów, czyli mniej niż połowa, gospodarstw domowych w Anglii, Szkocji i Walii – gdzie program jest testowany – ma zainstalowany inteligentny licznik energii elektrycznej.

Klienci biorący udział w testach zostaną powiadomieni z 24-godzinnym wyprzedzeniem o dniu „testowym”, w którym zostaną poproszeni o ograniczenie zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu, jeśli będzie to dla nich możliwe w okresie jednej godziny podanej przez National Grid (prawdopodobnie między 16:00 a 19:00).

W jaki sposób ograniczyć zużycie energii?

Ograniczenie zużycia energii w godzinach szczytu może obejmować opóźnienie w korzystaniu z suszarki bębnowej lub pralki, czy gotowania obiadu na płycie indukcyjnej, albo korzystania z piekarnika. National Grid powiedział, że zapłaci dostawcom energii, którzy będą musieli zarejestrować się w programie, aby wprowadzić go dla klientów z inteligentnym licznikiem, 3 funty za każdą kilowatogodzinę w okresach testowych.

To poszczególni dostawcy będą decydować, ile otrzymają klienci i czy pieniądze zostaną pobrane z rachunków, zaksięgowane na kontach, czy będzie istniała możliwość wypłaty gotówki. National Grid po raz pierwszy testuje pomysł, który nazywa „Demand Flexibility Service” (usługą elastyczności popytu), na dużą skalę, aby stworzyć system, który będzie mógł służyć jako „polityka ubezpieczeniowa”, jeśli firma będzie musiała zmniejszyć popyt tej zimy.

Przerwy w dostawach prądu

Gospodarstwa domowe zostały ostrzeżone przed przerwami w dostawach prądu, które mogą potrwać do trzech godzin, jeśli dostawy energii będą bardzo niskie. National Grid powiedział, że usługa została zatwierdzona przez brytyjskiego regulatora energii, Ofgem, co oznacza, że dostawcy prądu mogli zarejestrować się w programie, a następnie reklamować system swoim klientom.

Zrozumiałe jest, że wiele dużych brytyjskich firm energetycznych chce wziąć udział w testach, po konsultacjach w ostatnich miesiącach na temat tego, jak to będzie działać. Program jest również otwarty dla przedsiębiorstw, które mogą na przykład zmienić harmonogramy produkcji lub przestawić się na akumulatory lub generatory w godzinach szczytu.

Octopus Energy już zapowiedziało, że weźmie udział w programie. Na początku tego roku firma przeprowadzała program próbny dla 100 000 klientów, oferując zniżki dla osób, które przeniosły zużycie energii z godzin szczytu.

Mówi się, że ​​w ofercie będzie więcej dni "oszczędnościowych" – łącznie 25 w porównaniu do 12 planowanych do tej pory – aby gospodarstwa domowe miały szansę na zmniejszenie zużycia energii w okresie zimowym w Wielkiej Brytanii.

Jeśli nie masz pieniędzy na rachunki za prąd?

Ważną, chociaż zupełnie inną, informacją jest także pomoc dla osób, których nie stać na opłacenie rachunków za prąd. W przypadku gdy wiemy, że będziemy mieć kłopoty z opłaceniem kolejnego rachunku za energię, powinniśmy powiadomić o tym wcześniej naszego dostawcę energii.

Warto podkreślić, że Ofgem zobowiązał wszystkich dostawców energii do szczególnego traktowania klientów, którzy mają problemy z opłaceniem rachunków za prąd. Taki dostawca jest zobowiązany do tego, aby pomóc klientowi poprzez znalezienie tańszej taryfy, rozłożenie rachunku na raty, a nawet udzielenie darmowych kredytów, w przypadku gdy dana osoba ma licznik na prąd typu pre-paid i nie ma wystarczająco dużo środków, aby go doładować.

Najważniejszą kwestią w tego typu sytuacjach, aby pomoc w ogóle mogła zostać udzielona, jest wcześniejsze skontaktowanie się z dostawcą energii. W przypadku jednak, gdy pojawi się zadłużenie, sprawa staje się już bardziej problematyczna, dlatego nie warto czekać.

Pomoc z zakresu oddłużania, w czym specjalizują się firmy zajmujące się konsolidacją długów, nie dotyczy zaległości finansowych za prąd. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że opłacenie rachunków za energię jest priorytetowe, można spróbować uregulować trudną sytuację finansową na innym froncie i tutaj możemy liczyć na fachową pomoc firm z obsługą w języku polskim, jak chociażby znanej od wielu lat na rynku - Safe Debts.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!