Złagodzenie wymagań "settled status" i brytyjskie obywatelstwo dla 3 MILIONÓW Europejczyków - oto obietnice kandydata na nowego premiera UK

Michael Gove, jeden z głównych kandydatów na fotel premiera UK, obiecał, że po Brexicie 3 miliony obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii, otrzyma brytyjskie obywatelstwo zupełnie za darmo. Polityk chce również, by w systemie ubiegania się o "settled status" zniesiono - leżący po stronie aplikujących - obowiązek udowadniania prawa do otrzymania statusu.

Według "The Guardian", Michael Gove zadeklarował, że 3 milionów obywateli UE otrzyma po Brexicie brytyjskie obywatelstwo, jeśli Gove zostanie premierem. Dodatkowo, polityk obiecał, że zniesie ciężar dowodzenia prawa do "settled status", leżący teraz po stronie aplikujących.

Minister ds. Środowiska, jedna z czołowych postaci w kampanii Leave Vote, jest głęboko przekonany, że przedstawione przez niego "obietnice wyborcze" są niczym innym jak dotrzymaniem deklaracji złożonych obywatelom UE przed referendum w 2016 roku.

Obietnice, które Gove ogłosił we wtorek, dotyczą obywatelstwa brytyjskiego dla tych, którzy chcieliby otrzymać je nie ponosząc żadnych kosztów. Ci, którzy nie chcą ubiegać się o obywatelstwo, nadal będą mogli otrzymać "settled status". Zmiana proponowana przez Gove'a - w kwestii statusu osoby osiedlonej w UK - dotyczy tego, że obywatele UE nie będą musieli dostarczać dowodów, a ich prawo do "settled status" będzie już na wstępie domniemane.

Jeśli obietnice Gove'a zostałyby zrealizowane, to Wielka Brytania dołączyłaby do krajów, które od przekraczających granice obywateli UE wymagają jedynie, by POWIADOMILI stosowny urząd o swoim adresie i danych z dokumnetu tożsamości.