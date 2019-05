Jak głosowali polscy imigranci w UK w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Zgodnie z obowiązującym prawem nie ma żadnych przeszkód, aby Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii wziął udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ale jak to zrobić? Jakie wyglądają wszystkie procedury?...

W wtorek Przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk, interweniował w kwestii nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego. Były polski premier wezwał Londyńczyków do poparcia polskiego kandydata...

Ma swoją stronę internetową i rzeszę fanów na Facebooku, co jest wyjątkowo pomocne przy kampanii wyborczej na mera kanadyjskiego miasta Halifax. Mowa o czarno-białym kocie, który jest liderem Partii Tuxedo.

Wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego odbędą się w czwartek 22 maja – jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany/a na spisie wyborców, nic straconego! Masz czas do 6 maja, ale najlepiej zrobić...

Zwycięstwo partii UKIP w wyborach do Europarlamentu było po części spowodowane niezadowoleniem wyborców z partii, na które oddali głosy w poprzednich wyborach. Wyniki sondażu badającego opinię publiczną...

Theresa May ponosi porażkę za porażką w kwestii Brexitu, a poparcie dla niej rośnie

Mimo iż Theresa May ma poważne problemy z przekonaniem Izby Gmin do swojej wizji Brexitu, to gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, brytyjska premier wygrałaby je, zdobywają wystarczająco dużu miejsc...