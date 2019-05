Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego: Partia Brexit zwycięzcą. Torysi i laburzyści ponieśli porażkę

W czasie dzisiejszego wystąpienia w Londynie Nigel Farage zamierza oskarżyć eurosceptyków o to, że kłócą się między sobą o przewodnictwo w kampanii namawiającej do opuszczenia Unii. Tymczasem rozwiązanie...

Nigel Farage nawołuje do „rewolucji” twierdząc, że mimo zwycięstwa Brexitu „jest jeszcze wiele spektakularnych bitew do wygrania”. Jedną z nich ma być "sejsmiczny szok" w czasie następnych wyborów parlamentarnych.

Brexit: Theresa May nie wyklucza unii celnej - informuje Downing Street. Czeka nas kolejna fala dymisji w rządzie?

Rzecznik Theresy May przyznał, że premier może zgodzić się na pozostanie w unii celnej, jeśli miałoby to uratować Brexit. Według "The Independent", rzecznik premier aż czterokrotnie odmówił wykluczenia...