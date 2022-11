Od wiosny 2023 roku Wyspiarze poczekają na wjazd do kraju UE nawet cztery razy dłużej niż obecnie. Zostaną poddani zwiększonym kontrolom

System wjazdu/wyjazdu EES – co to jest?

Już od maja 2023 roku obywatele Zjednoczonego Królestwa będą musieli uzbroić się w cierpliwość podczas przekraczania granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Z uwagi na to, że wiosną w krajach Wspólnoty zacznie obowiązywać tzw. System wjazdu/wyjazdu dla obywateli krajów spoza UE, to kontrole graniczne w ich wypadku wydłużą się i będą bardziej drobiazgowe.

System wjazdu/wyjazdu EES – co to jest?

System wjazdu/wyjazdu dla obywateli krajów spoza Unii Europejskiej - Entry-Exit System – to scentralizowany system, który ma służyć skuteczniejszej i bardziej efektywnej kontroli obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne UE w celu odbycia pobytu krótkoterminowego. System EES, który w krajach Wspólnoty zacznie obowiązywać już od maja 2023 roku, będzie w pełni zautomatyzowanym systemem informatycznym, za pomocą którego państwa będą rejestrować poszczególne wjazdy i wyjazdy podróżnych z państw trzecich. Systemem EES będą objęci zarówno obywatele państw podlegający obowiązkowi wizowemu na terenie UE, jak i ci z niego zwolnieni. W zamyśle twórców EES było usprawnienie kontroli granicznych i zastąpienie obecnego systemu ręcznego stemplowania paszportów, który jest nie tylko bardzo czasochłonny, ale który też nie gwarantuje rzetelnych danych dotyczących osób wjeżdżających na obszar UE. EES ma też ułatwić wykrywanie osób, które przekraczają na terenie UE okres dozwolonego pobytu, a także wspomóc służby państw członkowskich w zwalczaniu terroryzmu i poważnych przestępstw.

Entry-Exit System – co oznacza dla obywateli Wielkiej Brytanii?

Niestety, dla obywateli Wielkiej Brytanii wdrożenie Systemu Entry-Exit oznacza dłuższe czekanie na pozwolenie na wjazd na teren Unii Europejskiej. To, ile potrwa na granicy kontrola obywateli UK, zależy od każdego z państw członkowskich z osobna, ale większość z nich już teraz zgłasza, że procedura kontroli granicznych się wydłuży. Nawet przy płynnym ruchu podróżnych i przy założeniu, że wszyscy dysponują odpowiednimi dokumentami podróży. Sekretariat Generalny Rady w Brukseli opublikował dokument zawierający ostrzeżenia w tym względzie poszczególnych rządów. I tak na przykład polski rząd szacuje, że „czas kontroli granicznej pojedynczego pasażera wydłuży się o 30-120 sekund, ale tylko w przypadku tzw. ‘happy flow’”. „Wskazany powyżej czas nie uwzględnia przypadków wymagających dodatkowych czynności, takich jak zarządzanie tożsamością” - precyzują rządzący w Warszawie. Władze Chorwacji przewidują, że „czas oczekiwania na odprawę graniczną z pewnością będzie znacznie dłuższy”, a władze Austrii „spodziewają się, iż czas trwania procesu podwoi się w porównaniu z obecną sytuacją”. Francja postawi na nową technologię na lotniskach - „na tak zwane systemy 'samoobsługowe' (kioski), nadzorowane zdalnie przez kamery i straż graniczną”, a rząd Słowenii informuje, że „przeprowadzenie nowego procesu potrwa do czterech razy dłużej”.

Brytyjczycy mają dosyć Brexitu

Wdrożenie Systemu Entry-Exit przez Unię Europejską, który będzie uciążliwy także dla Brytyjczyków, może jeszcze bardziej pogorszyć nastroje na Wyspach w kwestii Brexitu. Już rok temu sondaże pokazywały, że Brytyjczycy mieli dosyć Brexitu i że większość z nich chciała powrócić na łono Unii Europejskiej. Z sondażu przeprowadzonego przez Savanta ComRes w połowie listopada 2021 roku wynikało na przykład, że aż 53 proc. Brytyjczyków chciało powrotu do Wspólnoty, a przeciwnego zdania było 47 proc. z nich. Interesujące było też to, że jedna na pięć osób, które do tej pory popierały Brexit, zmieniła zdanie. Z kolei 40 proc. osób dorosłych w UK popierało zorganizowanie ponownego referendum w sprawie powrotu do Wspólnoty w ciągu najbliższych pięciu lat.

Wielka Brytania straciła kontrolę nad swoimi granicami od czasu Brexitu?

Co też ciekawe, ostatni sondaż z początku listopada pokazał, że w opinii większości Brytyjczyków Wielka Brytania straciła kontrolę nad swoimi granicami od czasu Brexitu. Aż 73 proc. uczestników sondażu przeprowadzonego przez pracownię Opinium na zlecenie „The Observer” było zdania, że Wielka Brytania nie potrafi kontrolować swoich granic od czasu opuszczenia Wspólnoty, a tylko 12 proc. uważało, że Wielka Brytania zachowała taką kontrolę. Jednocześnie zaledwie 9 proc. badanych sądziło, że Brexit poprawił zdolność Wielkiej Brytanii do zarządzania swoimi granicami, a przeciwnego zdania było aż 45 proc. respondentów. Bardzo krytycznie co do zdolności kontrolowania własnych granic po Brexicie wypowiadali się także zwolennicy opuszczenia Unii Europejskiej, dość powiedzieć, że tylko 7 proc. Brytyjczyków, którzy w czerwcu 2016 roku postawili krzyżyk przy odpowiedzi „za wyjściem”, uważało, że Wielka Brytania ma obecnie kontrolę nad swoimi granicami. Aż 85 proc. Brytyjczyków głosujących za Brexitem stwierdziło jednak, że tak nie jest.





