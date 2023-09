Kryzys w UK Obniżki w Tesco ponad 50 artykułów. W tym produktów dla dzieci

Ostatnie obniżki w Tesco należą do serii pomocowych działań podjętych także przez inne supermarkety na Wyspach. Tesco mianowicie nie jest jedyną siecią, która ogłosiła mniejsze ceny wielu produktów.

W ramach najnowszych działań pomocowych dotyczących zmniejszenia kosztów utrzymania, Tesco obniżyło ceny ponad 50 produktów. Supermarket stwierdził, że zmniejszenie cen artykułów dla dzieci, jak Pampersy czy balsamy dla niemowląt, przyniesie korzyści rodzicom.

Obniżki w Tesco

Nie tylko rodzice będą jednak zadowoleni, gdyż obniżki w Tesco dotyczą również innych artykułów. Między innymi takich produktów Tesco jak napoje jogurtowe, majonez czosnkowy czy chusteczki do demakijażu twarzy.

Jest to najnowsza z serii obniżek cen w supermarketach, jednak – jak wspomnieliśmy – Tesco nie jest jedyną siecią, która zdecydowała się na ten krok.

Obniżki cen w innych supermarketach

W czwartek rano Aldi obniżyło ceny owoców i warzyw w swoich sklepach. Z kolei w ubiegłym tygodniu Asda ogłosiła obniżkę 425 artykułów, w tym pieluszek i mleka dla niemowląt. W ten sposób supermarkety walczą o klientów i prześcigają się w oferowaniu im najtańszych ofert.

Dzieje się tak dlatego, że coraz więcej kupujących stara się ograniczyć wydatki w sklepach. W ostatnich miesiącach ceny żywności poszybowały w górę i, choć tempo wzrostu cen uległo spowolnieniu, to inflacja w sklepach spożywczych pozostała wysoka i wynosi 14,8 proc.

Dyrektor ds. produktów w Tesco, Ashwin Prasad, powiedział:

– Wiemy, że budżety gospodarstw domowych znajdują się nadal pod presją, dlatego z przyjemnością ogłaszam obniżki cen na dalszą gamę produktów, w tym na kluczowe produkty popularne wśród młodych rodzin.

– Ta ostatnia runda obniżek cen to tylko kolejny znak naszego zaangażowania w umożliwianie oszczędności naszym klientom, gdziekolwiek to możliwe. I będziemy nadal współpracować z naszymi dostawcami, aby obniżyć ceny produktów, które nasi klienci wkładają do koszyka – dodał.

