Kryzys w UK Walka z kryzysem kosztów życia nie jest priorytetem dla polityków w UK? Zaskakujące wyniki ankiety

Czy walka z kryzysem kosztów życia jest priorytetem dla polityków Partii Konserwatywnej i Partii Pracy? Najnowsze badanie pokazuje, że nie wierzy w to co czwarty Brytyjczyk.

Kryzys kosztów życia jest jednym z największych zmartwień mieszkańców UK

Rosnące ceny i kryzys kosztów życia to jedno z największych zmartwień Wyspiarzy. Dość powiedzieć, że bardziej martwią się oni tylko o możliwość dostępu do lekarza i leczenia w ramach NHS. Z raportu „The Bottom Line” wynika, że mniej niż jeden na czterech mieszkańców UK uważa, że rozwiązanie problemu kosztów życia jest priorytetem dla Partii Konserwatywnej (21 proc.) i Partii Pracy (23 proc.). Wyborcy pozostają sceptyczni wobec propozycji obu ugrupowań w zakresie łagodzenia presji kosztowej. Z tym że Partia Pracy jest generalnie postrzegana jako ugrupowanie znacznie lepiej obecnie przygotowane do poradzenia sobie z kryzysem. Takiego zdania jest 40 proc. ankietowanych, podczas gdy na torysów stawia w tym względzie zaledwie 21 proc. Wyspiarzy.

Coś zostało zrobione, ale… za mało

Zarówno eksperci, jak i zwykli zjadacze chleba zauważają, że rząd poczynił pewne kroki w kierunku złagodzenia skutków rosnących cen, ale wciąż nie są to działania wystarczające. Rishiemu Sunakowi udało się zmniejszyć inflację o połowę, ale dzieje się to kosztem wzrostu stóp procentowych i spadku dochodów realnych. Z kolei laburzyści nie mają dla ludzi rozwiązań, które w sposób natychmiastowy pomogłyby im zmniejszyć codzienną presję na budżety domowe. Bo choć wszelkiego typu inwestycje, np. w izolację domów i odnawialne źródła energii, są dobrymi rozwiązaniami, to jednak nie obniżą one rachunków z dnia na dzień.

Najnowsze badanie YouGov przeprowadzone wśród 2000 dorosłych osób wykazało także, że ludzie preferują konkretne dofinansowanie od rządu do rachunków za energię i podnoszenie płacy minimalnej, niż obniżanie podatków.

