Obniż koszty życia i ocal planetę! Oto 7 trików, dzięki którym oszczędzisz pieniądze i będziesz bardziej „eko”

Fot. Getty

Rosnące koszty życia dają się we znaki, dlatego wiele osób szuka oszczędności. Okazuje się, że zmniejszenie wydatków może być świetną okazją do zmiany stylu życia - na bardziej ekologiczny.

W ostatnich latach świat był pochłonięty sprawami związanymi z pandemią i pogłębiającym się obecnie kryzysem gospodarczym, ale zmiany klimatyczne niestety nie zniknęły wraz z pojawieniem się covidu i wzrostem kosztów życia. I choć wydawałoby się, że perspektywa życia w kryzysie ma tylko same minusy, okazuje się, że na wyciągnięcie ręki mamy pewien bardzo wymierny plus konieczności bardziej oszczędnego życia. Jaki to plus? Oszczędzanie może (ale oczywiście nie musi) sprzyjać zmianie nawyków na takie, które są bardziej przyjazne środowisku.

Jak żyć bardziej ekologicznie i oszczędnie?

Idąc tym tokiem myślenia, portal iNews przygotował bardzo praktyczną listę sposobów na życie zarazem bardziej oszczędne i bardziej „eko”. W zestawieniu znajdziemy aż 7 sprawdzonych trików, które mogą uderzyć swoją banalnością i tym, że wcześniej nie przyszły nam do głowy. Jakie to triki? Od kupowania rzeczy w second-handach, aż po prysznic ze stoperem… Poniżej znajdziecie całą listę praktycznych wskazówek.

1. Zmień konta bankowe - to zazwyczaj tylko kilka minut zachodu, a można zmienić bank na taki, który jest zarazem tańszy, jak i bardziej ekologiczny (np. nie inwestujący pieniędzy w przemysł naftowy).

2. Unikaj częstego prania - większość ludzi zbyt często pierze swoje ubrania, co wiąże się nie tylko z marnowaniem energii i wody, ale również prowadzi do szybszego zużywania się ubrań.

3. Stwórz sobie strefę „bez samochodu” w pobliżu domu - znajdź w sąsiedztwie miejsca rekreacyjne, dowiedz się, kto znajomy mieszka niedaleko i można do niego wpaść na kawę, ale też zlokalizuj pobliskie sklepy i sprawdź, czy ceny w nich znacznie odbiegają od tych, które widzisz w najczęściej uczęszczanych supermarketach. Dzięki temu będziesz zużywać mniej paliwa, co przełoży się pozytywnie i na Twój portfel, i na środowisko.

4. Ustaw stoper na kąpiel pod prysznicem - dlaczego? Wielu ludzi jest przekonanych, że wzięcie „szybkiego” prysznica jest bardziej oszczędne niż kąpiel w wannie. Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste. Prysznic może przepuszczać nawet osiem litrów gorącej wody na minutę, co oznacza, że podczas „szybkich” 10 minut pod prysznicem można zużyć tyle samo gorącej wody, co kąpiąc się w wannie. Zamiast więc polewać się zbyt długo ciepłą wodą pod prysznicem, lepiej ustawić sobie stoper, który zapika, gdy minie na przykład 5 minut. Dzięki temu zmarnujemy mniej wody - z korzyścią dla własnego portfela i dla środowiska.

5. Kupuj z second-handu to, co się da - zamiast w pierwszej kolejności szukać zupełnie nowych ubrań, mebli czy innych akcesoriów życia codziennego w sklepach, spróbuj przerzucić się na second-handy. Zdziwisz się jak wiele rzeczy dobrej jakości można w ten sposób kupić za naprawdę małe pieniądze. Ty wydasz mniej, a przyroda nie będzie tak obciążona globalną, konsumpcjonistyczną produkcją.

6. Zrezygnuj z kupowania prezentów - ta rada może wydawać się mało oczywista, ale… Po co wciąż robić wszystkim prezenty na wszelakie okazje, jak urodziny, imieniny, Boże Narodzenie, dzień matki, skoro w dzisiejszych czasach każdy jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie wszystko, czego potrzebuje. Często bardziej wartościowe może okazać się podarowanie komuś własnego czasu i poświęcenie mu uwagi.

7. Zrezygnuj z mięsa co najmniej jeden dzień w tygodniu - jak wiadomo, mięso nie tylko jest dość drogim produktem żywnościowym, ale także nie jest zbyt zdrowe, a z pewnością nasz organizm nie potrzebuje nas w takich ilościach, w jakich je przeciętnie spożywamy. Zmniejszając liczbę dni w tygodniu, w których spożywamy mięso, nie tylko zaoszczędzimy, ale także będziemy mniej przyczyniać się do wyzysku i złego traktowania zwierząt, jaki panuje na wielu farmach produkujących mięso.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!