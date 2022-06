Czterodniowy tydzień pracy od dziś w UK. Rozpoczęły się testy nowego systemu

Czy pracownikom będzie się to opłacać?

Dziś oficjalnie rozpoczęło się testowanie czterodniowego tygodnia pracy w Wielkiej Brytanii. Do programu przystąpiło kilkadziesiąt firm, a objętych nim zostanie ponad 3 tys. brytyjskich pracowników.

Wielka Brytania rozpoczęła pilotaż 4-dniowego tygodnia pracy

Rozpoczęcie pilotażowego programu czterodniowego tygodnia pracy w UK zostało ustalone na poniedziałek 6 czerwca 2022. W wielkim testowaniu bierze udział 70 firm z całego UK - od lokalnych fish&chips aż po duże korporacje. Program obejmie łącznie 3300 pracowników.

Według założeń programu, pracownicy będą pracować cztery dni w tygodniu, poświęcając obowiązkom 80 proc. dotychczasowego czasu pracy. Ich wynagrodzenie nie zmniejszy się jednak, ale w zamian za to, pracownicy będą proszeni o to, by w krótszym czasie byli tak samo wydajni, jak podczas pracy przez pięć dni w tygodniu.

Program pilotażowy został zaplanowany na okres sześciu miesięcy, co oznacza, że powinien zakończyć się na początku grudnia 2022. Za pilotaż odpowiedzialna jest organizacja 4 Day Week Global, współpracująca z think tankiem Autonomy, kampanią 4 Day Week UK oraz naukowcami z Cambridge University, Oxford University i Boston College.

Badacze mają współpracować z każdą firmą, biorącą udział w pilotażu, aby sprawdzić jak zmiana wpływa na samopoczucie pracowników, a także aby sprawdzić wpływ zmiany na produktywność firmy. Pod uwagę będą brane także inne czynniki, między innymi wpływ na środowisko oraz kwestie równouprawnienia.

