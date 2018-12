Obalamy PIĘĆ MITÓW dotyczących bukowania "tanich" biletów przez internet

Wyszukiwanie jak najtańszych biletów wbrew pozorom nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Portal "This is Money" zweryfikował "mity", które narosły wokół polowania na "tanie loty". Sprawdzcie, co robiliście źle!

W kwestii rezerwowania lotów i bukowania biletów pojawiło się wiele sprzecznych teorii, jak robić to w taki sposób, aby zaoszczędzić jak najwięcej. Sprawa ta została wzięta pod lupę przez portal "This is Money", specjalistyczny serwis, który zajmuje się udzielaniem porad finansowych konsumentom. W ten sposób obalono pięć najczęściej pojawiających się mitów dotyczących "taniego latania".

Oto one:

1. Wyszukiwarka porówna WSZYSTKIE ceny

Istnieją setki narzędzi do wyszukiwania najlepszych ofert, a każde z nich utrzymuje, że wykonują ciężką pracę, porównując wszystkie dostępne ceny lotów. Niestety, tak to nie działa. Nie ma jednej, idealnej i najlepszej wyszukiwarki, która będzie w stanie znaleźć za każdym razem najtańsze rozwiązanie. Według "This is Money" najlepszymi algorytmami dysponują Skyscanner, Momondo i Kayak, ale ich skuteczność nie przekracza 40%! Nie ma rady - w 100% jesteśmy skazani na kilkukrotnie wyszukiwanie tego samego połączenia za pomocą kilku narzędzi.

Po 13 latach udało się aresztować i skazać Polaka, który spowodował śmiertelny wypadek w UK i zbiegł do Polski

2. Bezpośrednio czy przez wyszukiwarkę?

Gdzie dostaniemy lepszą ofertę - na stronie samego przewoźnika czy na stronie specjalistycznej wyszukiwarki, która (z założenia!) wyszukuje najtańsze połączenie? Niestety, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z analizy przeprowadzonej przez "This is Money" wynika, że tylko w 40 procentach przypadków lepszą ofertę znajdziemy korzystając z popularnych wyszukiwarek. Wniosek? Trzeba sprawdzać i tu, i tu, nie ma jednej reguły.

3. Pomyłki i wpadki

Niesłychanie korzystne okazje bardzo często związane są z jakimiś błędami związanymi z funkcjonowanie stron firm lotniczych. W takim wypadku można zaoszczędzić naprawdę ładną sumkę. Problem jednak polega na tym, że naprawdę bardzo trudno wpaść na taką ofertę, a nierzadko przewoźnicy w warunkach użytkowania i ogólnych warunkach przewozu zwykle zastrzegają możliwość nieuznania takiej rezerwacji.

Brytyjczyk „nie rusza się, nie mówi, nie widzi i nie je”. Dla bezdusznego urzędnika to za mało, żeby uznać go za całkowicie niepełnosprawnego

4. "Wyczyszczenie" przeglądarki

Usunięcie pamięci podręcznej z przeglądarki, które używa użytkownik do wyszukiwania korzystnych ofert jest czystym mitem. Sprawdzili to specjaliści ze strony cheapflightsfinder.com i jednoznacznie orzekli, że w ten sposób nie uda nam się zaoszczędzić kilku funtów. Dodajmy, że linie lotnicze nie wykorzystują "ciasteczek" do wpływanie na ceny swoich usług.

5. Ukrycie prawdziwej lokalizacji

"Zmiana" kraju, z którego się szuka - rzecz jasna nie w sposób fizyczny, ale za sprawą VPN`u i zmiany numeru IP - miała pomagać w uzyskaniu lepszej, bardziej korzystnej finansowo oferty. Według specjalistów z "This is Money" sprawa jest dość problematyczna i do końca da się obalić ten mitu. W zasadzie jest to możliwe, ale nawet jeśli uda nam się znaleźć lepszą ofertę to niekoniecznie będziemy mogli zabukować bilet i przeprowadzić transakcję. Co więcej, niektóre z porównywarek niejako z automatu szukają najlepszej ceny biorąc pod uwagę lokalizację (tak, jak robi to Dohop).