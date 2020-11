O czym musisz pamiętać zanim przyjedziesz do UK? Oto najważniejsze sprawy do załatwienia przed emigracją

Fot. Getty

Planujesz wyjazd do Wielkiej Brytanii? W natłoku spraw do odhaczenia przed wyprowadzką z Polski łatwo coś przeoczyć, dlatego przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych spraw do załatwienia zanim przyjedziesz do UK.

Zdecydowałeś się na przeprowadzkę z Polski do UK, ale nie wiesz od czego zacząć przygotowania? Poniżej znajdziesz wypunktowane najważniejsze sprawy, o których musisz pamiętać, zanim przyjedziesz do UK.

O czym musisz pamiętać zanim przyjedziesz do UK?

Wśród wielu spraw, które z pewnością warto przemyśleć i załatwić przed emigracją, kilka wydaje się szczególnie ważnych. Sporo zależy od tego, jaki jest główny cel Twojej przeprowadzki. Jeśli jedziesz za granicę do pracy, musisz pamiętać o wcześniejszym poszukaniu odpowiedniego zatrudnienia, a jeśli przeprowadzasz się, by być razem z bliskimi, ale nie zamierzasz podejmować w UK pracy, to poprzedni punkt możesz spokojnie ominąć, ale powinieneś zapoznać się z zasadami związanymi z Brexitem, a także podszlifować język angielski. Jeśli planujesz wyjazd do UK w celach edukacyjnych, musisz zapoznać się z odpowiednimi wytycznymi Home Office oraz szkoły/uczelni, w której zamierzasz się uczyć.

Konieczne jest, by pamiętać, że od 1 stycznia 2021 roku obywateli UE, chcących wjechać na teren UK, będzie obowiązywał nowy punktowy system imigracyjny. Poniżej zamieszczamy listę trzech istotnych spraw, które powinieneś przemyśleć i w razie potrzeby załatwić zanim przyjedziesz do UK w celach zawodowych. Lista dotyczy przyjazdu do UK nie wcześniej niż 1 stycznia 2021.

Zanim przyjedziesz do UK, zapoznaj się z punktowym systemem imigracyjnym po Brexicie. Źródło: GOV.UK. Grafika: Polish Express

Zanim przyjedziesz do UK w celu zawodowym

1. Pierwszą i po okresie przejściowym kluczową sprawą jest to, żebyś zanim przyjedziesz do UK znalazł sponsora, który zaoferuje Ci pracę zgodną z wytycznymi Home Office, dotyczącymi punktowego systemu imigracyjnego.

2. Aplikuj o wizę pracowniczą, kierując się wytycznymi wskazanymi przez Home Office. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym artykule: Prawo do pracy w UK po okresie przejściowym. O czym warto wiedzieć?

3. Znajdź mieszkanie. Ważne jest, by do obcego kraju nie przyjeżdżać bez wcześniej ustalonego miejsca, w którym będziemy się mogli zatrzymać. Nie musi to być od razu coś „na stałe”, ale warto odjąć sobie nieco stresu wyjazdowego i zadbać o przynajmniej tymczasowe lokum zanim przyjedziesz do UK, z wyprzedzeniem.