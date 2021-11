Ludzie wstrzymują się z rezerwacją biletów lotniczych na święta. Ryanair niezadowolony

Szef Ryanaira, Michael O’Leary powiedział, że wzrost zachorowań w Europie i zwiększenie restrykcji, w części europejskich krajów, będzie miało wpływ na spadek rezerwacji biletów na okres świąteczny i późniejszy.

Linie lotnicze w Europie przygotowują się na gwałtowny spadek rezerwacji na święta i wczesne lato, po tym, gdy kolejna fala lockdownów zaczyna zalewać kontynent. Szef Ryanaira ostrzega przed trudnym sezonem świątecznym, w czasie którego nie uda się nadrobić strat z zeszłego roku.

Ludzie wstrzymują się z rezerwacją biletów

Po decyzji Austrii o wprowadzeniu trzeciego lockdownu od poniedziałku, w Europie wzrosło napięcie i obawy przed kolejnymi surowymi restrykcjami, które będą fatalne w skutkach m.in. dla linii lotniczych.

- Myślę, że czeka nas trudny okres do Bożego Narodzenia, gdyż wygląda na to, że Europa znajdzie się znowu w stanie wzmożonej nerwowości w najgorszym okresie roku, kiedy ludzie planują świąteczne wyjazdy. Wydaje mi się, że to nieuniknione – naruszymy pewność klientów co do okresu do świąt oraz Nowego Roku, gdy zazwyczaj normalnie rezerwowali bilety na wakacje – powiedział O’Leary.

Powrót do niepewności

Raptownie przygasł optymizm linii lotniczych, który pojawił się m.in. po likwidacji listy czerwonej i wprowadzeniu udogodnień dla podróżnych związanych z testami. O pozytywnym nastawieniu świadczy m.in. podanie przez Ryanaira rozkładu lotów na lato 2022 i wprowadzenie nowych tras (także do Polski). Niestety sytuacja uległa pogorszeniu.

- Do ostatniego weekendu wszystko szło świetnie. Wolumeny wróciły do około 100 proc. naszych wolumenów cenowych sprzed pandemii. Zostało to jednak zakłócone przez austriackie zamknięcie, a w całej Europie ponownie pojawia się zaniepokojenie czwartą i piątą falą Covid – powiedział O’Leary.