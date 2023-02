Prezydent RP Andrzej Duda z wizytą w UK - o czym będzie rozmawiał z premierem Rishim Sunakiem?

W ramach swojej „dyplomatycznej ofensywy” prezydent RP Andrzej Duda odbędzie dwudniową wizytę w Wielkiej Brytanii. W planach głowy naszego państwa jest między innymi spotkanie z premierem Rishim Sunakiem oraz królem Karolem III. Głównym tematem dyskusji z szefem brytyjskiego rządu będzie wojna na Ukrainie i bezpieczeństwo w ramach NATO.

W dniu wczorajszym, w środę 15 lutego 2023 roku ruszyła swoista „dyplomatyczna ofensywa” ze strony polskiego prezydenta. Andrzej Duda w perspektywie zbliżającej się wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce oraz sytuacji związanej z wojną na Ukrainie odbędzie serię spotkań politycznych na najwyższym szczeblu. Pierwszy przystanek został zaplanowany w Brukseli, gdzie w Kwaterze Głównej NATO spotkał się z sekretarzem generalnym Sojuszu, Jensem Stoltenbergiem. Tuż po tej rozmowie głowa państwa polskiego wzięła udział w wideokonferencji z udziałem Prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy i Prezydent Słowacji Zuzany Čaputovej. Jej celem było wypracowanie wspólnego stanowiska regionu Europy Środkowej i Wschodniej.





Dyplomatyczna ofensywa prezydenta RP

W czwartek i piątek będzie miała miejsce dwudniowa wizyta w Wielkiej Brytanii, a w ramach udziału w 59. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, która również będzie miała miejsce w piątek, prezydent Duda spotka się z kanclerzem Niemiec oraz prezydentem Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego. „To wspólnie w tym kręgu dyskutowaliśmy o wsparciu sprzętowym dla Ukrainy, chociażby w kontekście koalicji na rzecz przekazania czołgów Leopard [...]. Chcemy, aby te działania przyspieszyły, bo sytuacja na froncie odpierania rosyjskiej agresji staje się coraz bardziej skomplikowana” - komentował w oficjalnym komunikacie szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz.

Następnie, w sobotę rano będzie miało miejsce spotkanie z prezydentem–elektem Republiki Czeskiej Petrem Pavlem, a później, tego samego dnia Andrzej Duda będzie rozmawiał z Premierem Królestwa Norwegii Jonasem Gahrą Støre o bezpieczeństwie energetycznym.

W planach Andrzeja Dudy jest spotkanie z Rishim Sunakiem

„Jasne jest, że to, co dla nas dzisiaj najważniejsze, to adaptacja Sojuszu do aktualnych wyzwań bezpieczeństwa. Chcemy już dziś zacząć pracę dyplomatyczną, która pozwoli na wypracowanie w przyszłości dobrych decyzji z perspektywy bezpieczeństwa państwa polskiego i całej wschodniej flanki NATO” - uzupełniał Marcin Przydacz.

Z oczywistych przyczyn z naszej perspektywy najbardziej interesująca jest wizyty prezydenta Dudy na Wyspach. Zbliżenie relacji Wielkiej Brytanii z Polską jest efektem wojny na Ukrainie. Jaki jest plan wizyty głowy państwa polskie w UK? W czwartek, Andrzej Duda złoży wieniec przed pomnikiem polskich lotników na zachodzie Londynu, a na Downing Street 10 spotka się z premierem Rishim Sunakiem.

Co będzie tematem rozmów tych polityków?

Jednym z najważniejszych tematów rozmowy tych przywódców ma być wzmocnienie wschodniej flanki NATO, jak podaje serwis internetowy PR24. Z kolei w piątek Andrzej Duda pojawi się w Pałacu Buckingham i zostanie przyjęty przez króla Karola III.

Przypomnijmy, polski prezydent całkiem niedawno gościł na Wyspach. Andrzej Duda brał udział w pogrzebie królowej Elżbiety II. Tuż przed uroczystościami związanymi z pochówkiem, w niedzielę 18 września w Londynie, doszło do spotkania prezydenta RP z szefową brytyjskiego rządu, Liz Truss. O czym prezydent Duda rozmawiał z premier Truss? Głównymi tematami rozmów między nimi były kwestie związane z bezpieczeństwem oraz wsparciem dla walczącej z Rosją Ukrainy, a także współpraca gospodarcza, obejmująca również energetykę.

Polski prezydent odwiedzi również Pałac Buckingham i złoży wieniec przed pomnikiem polskich lotników

„To była bardzo dobra rozmowa, dotycząca kwestii bezpieczeństwa, budowy strefy bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Polski, naszego wspólnego wsparcia, jakiego razem z Wielką Brytanią udzielamy walczącej Ukrainie, naszego współdziałania ze Stanami Zjednoczonymi, naszego współdziałania w zakresie wspierania także państw bałtyckich” - deklarowała na briefingu dla mediów głowa państwa polskiego.

