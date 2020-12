Nowa usługa WizzAir - Możesz wynająć cały samolot i zaplanować indywidualny lot!

Fot. Getty

WizzAir zareagował na trudną obecnie sytuację na rynku lotniczym i zaoferował swoim klientom nową usługę. Od teraz maszyny węgierskiego przewoźnika będzie można wynająć w celu odbycia indywidualnego lotu krajowego lub międzynarodowego.

O co zatem dokładnie chodzi w nowej usłudze WizzAir? To proste – węgierski przewoźnik postanowił udostępnić swoje maszyny klientom indywidualnym w ramach elastycznej usługi czarterowej dla połączeń krajowych i międzynarodowych. Z nowych możliwości będą mogły skorzystać przede wszystkim firmy organizujące większe podróże firmowe lub wyjazdy integracyjne, a także na przykład drużyny sportowe i osoby indywidualne w ramach lotów repatriacyjnych. „Usługa czarterowa Wizz Air zapewnia elastyczność organizacjom, które chcą przewozić grupy liczące do 239 pasażerów, jednocześnie z możliwością wyboru trasy, rozkładu i obsługi, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Przewóz czarterowy z Wizz Air to wygodne i konfigurowalne rozwiązanie dla każdej dużej grupy, niezależnie od tego, czy są to pracownicy podróżujący na spotkania biznesowe, drużyna sportowa przemieszczająca się między turniejami czy grupa turystów, którzy nie mają jak wrócić do kraju" – czytamy w komunikacie węgierskiego przewoźnika.

Travel whenever, wherever! WIZZ now offers domestic and international charter flights for up to 239 people!Perfect for corporate travel, flying sports teams between tournaments or bringing travellers back home. Contact us for charter flights requests: [email protected] pic.twitter.com/NDqZCkc9xi — Wizz Air (@wizzair) December 4, 2020

Indywidualny lot z WizzAir

Choć WizzAir będzie dokładnie sprawdzał, kto występuje o wyczarterowanie samolotu, a każdy lot linia będzie wyceniała indywidualnie (pytania trzeba kierować na adres [email protected]), to, jak sugeruje portal Fly4free.pl, nowa oferta węgierskiego przewoźnika powinna być teoretycznie dostępna dla każdego śmiertelnika. Oczywiście, aby lot był opłacalny, to każdy, kto zechce wynająć samolot WizzAir, powinien upewnić się, że zdoła zebrać grupę 239 osób, aby wszystkie miejsce na pokładzie były zajęte. Bo przypomnijmy, że WizzAir będzie świadczył usługi czarterowe z wykorzystaniem swoich nowoczesnych samolotów typu A320 i A321.

WizzAir nie ukrywa też, że nowa usługa podyktowana jest trudną sytuacją w branży lotniczej, do jakiej doszło na skutek pandemii. - W tym trudnym roku, dostosowaliśmy nasze działania, aby wesprzeć loty repatriacyjne. Teraz rozszerzamy tę usługę, wspierając większe grupy, od drużyn sportowych i orkiestr po firmy i agencje rządowe. Nasza wysoce wykwalifikowana załoga serdecznie zaprasza pasażerów na pokład naszego ultranowoczesnego i wydajnego samolotu Wizz Air – dodał George Michalopoulos, członek zarządu ds. handlowych w Wizz Air.