Terminy i ceny świątecznych dostaw z supermarketów Tesco, Asda, Morrisons i Sainsbury’s. Lepiej nie zwlekaj z rezerwacją!

Fot. Getty

Z powodu pandemii i licznych ograniczeń, znacznie wzrosło zainteresowanie dostawami zakupów - również tych świątecznych, dlatego lepiej nie czekać z rezerwacją terminu. Jak harmonogram i cennik dostaw bożonarodzeniowych wygląda w brytyjskich supermarketach Tesco, Asda, Morrisons i Sainsbury’s.

Większość supermarketów w UK już jakiś czas temu udostępniła możliwość rezerwowania terminów dostaw na okres świąteczny. Z powodu dużego zainteresowania, lepiej nie czekać z rezerwacją, jeśli chcemy mieć pewność, że nasze bożonarodzeniowe zakupy dotrą do nas na czas. Należy też pamiętać, że w niektórych sklepach świąteczne dostawy dowożone są najpóźniej w Wigilię, a w innych dostawy możliwe są jedynie przed 24 grudnia. Dostawy należy rezerwować na stronach internetowych poszczególnych sieci. Jakie ceny i terminy świątecznych dostaw podają supermarkety Tesco, Asda, Sainsbury’s i Morrisons?

Terminy i ceny świątecznych dostaw supermarketów w UK

Świąteczne dostawy Tesco

W Tesco możliwość rezerwowania terminów dostaw zakupów świątecznych została udostępniona już 13 listopada. Warto więc pospieszyć się z dokonaniem wyboru, ponieważ im bliżej świąt, tym mniej terminów pozostaje wolnych. Możliwość rezerwacji świątecznych dostaw w Tesco dostępna jest dla wszystkich klientów.

Ceny świątecznych dostaw w Tesco wahają się od 4,50 GBP do 5,50 GBP. Można również skorzystać z opcji click-and-collect i odebrać zamówione zakupy świąteczne samodzielnie, płacąc za usługę jedynie 1,50 GBP. Należy jednak pamiętać, że za dostawy poniżej 40 GBP oraz zamówienia click-and-collect o wartości niższej niż 25 funtów, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 4 funtów.

Świąteczne dostawy Sainsbury’s

Terminy dostaw świątecznych w Sainsbury’ również można rezerwować już od jakiegoś czasu. Daty dostaw obejmują okres od 20 do 23 grudnia. Za dostawę supermarket pobiera 7 funtów - jeśli kwota zamówienia była niższa od 40 GBP, a jeśli zamówienie przekroczy tą wartość, to koszt dostawy znajdzie się w przedziale od 0,50 GBP do 7 funtów - zależnie od konkretnej daty. Minimalna wartość zamówienia w Sainsbury’s to 25 funtów. Dostępna jest również opcja click-and-collect.

Świąteczne dostawy Morrisons

Terminy świątecznych dostaw w Morrisons można rezerwoważ od 25 listopada. W zależności od dostępności, można rezerwować daty od 20 do 24 grudnia. Ceny świątecznych dostaw w Morrisons są zależne od konkretnego terminu i wahają się od 2 GBP do 7 GBP.

Świąteczne dostawy Asda

Zainteresowanie świątecznymi dostawami zakupów wśród klientów Asda jest bardzo duże, dlatego jeśli zależy nam na zakupach z tego właśnie supermarketu, trzeba się pospieszyć z rezerwacją konkretnej daty. Bez względu na dostępność dostaw do domu, cały czas dostępne powinny być opcje click-and-collect.

Ceny świątecznych dostaw w Asda wahają się od 3 funtów do 5,50 GBP - w zależności od konkretnego terminu dostawy świątecznej. W przypadku zamówień z dostawą poniżej 40 GBP oraz click-and-collect poniżej 25 GBP obowiązuje dopłata w wysokości 3 funtów.