Nottinghamshire: policja "zlikwidowała" pub, który serwował alkohol podczas lockdownu

Fot: Twitter

Niestety, nie wszyscy w UK są w stanie sumiennie przestrzegać zasad lockdowu, ale to co miało miejsce w hrabstwie Nottinghamshire to już prawdziwa przesada!

Wychodzi na to, że Brytyjczycy nie potrafią wytrzymać bez tradycyjnego piwka w pubie nawet wtedy, gdy ich ojczyzna zmaga się z pandemią koronawirus, przeciążony NHS i lekarze proszą wszystkich o pozostanie w domach i nie pogarszanie sytuacji, a rząd ustalił bardzo surowe reguły dotyczące lockdownu. W Sutton-in-Ashfield, mieście położonym w hrabstwie Nottinghamshire nieoficjalnie funkcjonował pub The Blue Bell. W czasie minionego weekendu serwowano w nim alkohol, pomimo panujących zakazów i obostrzeń dotyczących zarówno wychodzenia z domu, jak i funkcjonowania przybytków tego typu.

Niestety, całej sprawy nie udało się ukryć - ktoś doniósł o tej sprawie lokalnym władzom, a przedstawiciele Ashfield District Council wraz z oficerami Nottinghamshire Police przeprowadzili sprawną akcję. W sobotę policjanci dokonali nalotu na The Blue Bell. Pub został zamknięty na czas nieokreślony, a zapasy alkoholu warte tysiące funtów - zarekwirowane.

Jak czytamy na łamach "The Daily Mail" właściciele przybytku serwującego mocniejsze trunki bronili się swoją niewiedzą w temacie lockdownu - przekonywali, że nie mieli pojęcia, iż to co robią jest po prostu niezgodne z obowiązującym prawem.

A local council has used its powers working with Notts Police to shut The Bluebell pub in Sutton-in-Ashfield under the new Covid 19 rules after a pub licence holder appeared to deliberately flout the lock down rules and hold a pub lock in, putting lives in danger. pic.twitter.com/R3hG4kFx8k