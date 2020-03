61-letni polski lekarz zawieszony w Wielkiej Brytanii po tym, jak trzykrotnie nie zdał testów z języka angielskiego

Polski kardiolog pochodzący z Krakowa, który w 2006 roku przeprowadził się do Wielkiej Brytanii, został zgłoszony do General Medical Council i zawieszony po tym, jak trzykrotnie nie zdał testów na znajomość języka angielskiego.

Nasz rodak został objęty zakazem leczenia pacjentów w Wielkiej Brytanii, gdyż stwierdzono, że stanowi on dla nich zagrożenie ze względu na słabą znajomość języka angielskiego. 61-letni kardiolog mieszka na Wyspach od 2006 roku i pracował już dla kilku szpitali NHS.

Mimo swojego 35-letniego stażu, otrzymał on zakaz wykonywania zawodu w UK ze względu na słabą znajomość języka angielskiego, która jest niezbędna, aby komunikować się z pacjentem. W roku 2014 zgłoszono to do General Medical Council, gdy parokrotnie nie zdał on testów językowych zgodnie z International English Language Testing System (IELTS).

Niestety polski lekarz od czasu wydania decyzji w jego sprawie nie podniósł swoich umiejętności językowych na tyle, aby zdać testy i obecnie ubiega się o zasiłek dla bezrobotnych.

Nie wziął on udziału w wyznaczonym dla niego przesłuchaniu przez Skype, a zamiast tego napisał maila o treści: „Prawdą jest, że język angielski nie jest moją mocną stroną. Nie jest to mój rodzimy język i łatwo wykorzystać ten fakt, jako oskarżenie przeciwko mnie. Nie ma znaczenia, że przez moją pracę, ratuję życie i pomagam brytyjskim pacjentom”.

Następne przesłuchanie polskiego lekarza nastąpi w przyszłym roku.

