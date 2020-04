"Róbcie zakupy tylko RAZ W TYGODNIU!" - zaleca brytyjski minister transportu

W wywiadzie dla BBC brytyjski minister transportu Grant Shapps zadeklarował, że ze względu na trwającą pandemię warto ograniczyć zakupy niezbędnych artykułów spożywczych w supermarketach.

Zakupy w czasach zarazy? Tylko raz w tygodniu i tylko tego, co jest naprawdę niezbędne do przetrwania - taką radę dla wszystkich, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii ma brytyjski przedsiębiorca i polityk, który od lipca 2019 pełni funkcję ministra transportu w rządzie Borisa Johnsona. Warto zaznaczyć, że w wytycznych zalecanych przez rząd nie podano konkretnie jak często ludzie mogą wychodzić na zakupy. Wiadomo, że mają to robić "tak rzadko, jak to jest tylko możliwe".

"Ludzie znają ustalone zasady - staraj się robić zakupy tylko raz w tygodniu" - komentował Shapps na antenie BBC. "Po prostu rób tylko to, co niezbędne". Warto zaznaczyć, że ten komentarz pojawił się przy okazji zarzutów wobec policji, która w niektórych przypadkach miała okazać się zbyt "gorliwa" w egzekwowaniu regulacji dotyczących lockdownu. Minister Shapps przyznał, że coś takiego miało miejsce, ale...

"Myślę, że policja wykonuje trudną robotę" - bronił służb w niebieskich mundurach członek rządu Borisa Johnsona. "Zdarzyły się jeden lub dwa przypadki, kiedy w nieprawidłowy sposób zareagowali na daną sytuację, ale ogólnie rzecz biorąc, w całym kraju ludzie nie tylko przestrzegają bardzo dobrze obowiązujących zasad, ale również nasza policja ma bardzo rozsądne podejście do tej kwestii" - podsumował Shapps.

Shapps podkreślał również, aby maksymalnie ograniczyć podróże samochodem. Nie trzeba wybierać się aż za miasto, aby wyprowadzić psa, pójść na spacer albo wykonać jakieś fizyczne ćwiczenia. Zalecał, aby po prostu trzymać się blisko swojego miejsca zamieszania. Brytyjski minister sam ma psy i wyprowadza je w swojej okolicy, a nie jedzie kilkanaście kilometrów dalej.