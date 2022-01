Northamptonshire: rozbito polski gang zajmujący się handlem ludźmi i prostytucją

Brytyjska policja we współpracy z polskimi służbami rozbiła gang zajmujący się stręczycielstwem i współczesnym niewolnictwem funkcjonujący w hrabstwie Northamptonshire. Grupą kierowali polscy imigranci w UK.

Funkcjonariusze Surrey Police rozbili polski gang działający na Wyspach. Nasi rodacy mieszkający w UK zmuszali do prostytucji bezbronne kobiety i prowadzali "brothele" zlokalizowane głównie w hrabstwie Northamptonshire, ale działanie tej grupy obejmowało całą Wielką Brytanię i Polskę. Do walki z przestępcami powołano specjalną grupę Joint Investigation Team. "To była grupa niebezpiecznych osób, które żerowały na kobietach dla zysku" - komentował dla brytyjskich mediów detektyw sierżant Martyn Linton zajmujący się śledztwem w tej sprawie. "Rozbijając tę grupę przestępczą, zidentyfikowaliśmy ponad 100 kobiet związanych ze sprawą. Trzy z nich okazały się na tyle odważne, by wystąpić i zeznawać w sądzie przeciwko swoim oprawcom. Jak relacjonuje Linton mieliśmy do czynienia z jednym z "najbardziej rozległych współczesnych śledztw w sprawie handlu ludźmi" prowadzonym przez Surrey Police.

Polscy imigranci kierowali jedną z największych przestępczych operacji w Northamptonshire

Zaznaczmy, że operacja trwała od kilku lat. 20 września 2019 miała miejsce perfekcyjnie zaplanowana policyjna obława. W sumie przeprowadzono naloty na pięć różnych lokalizacji. Udało się nie tylko aresztować podejrzanych, ale także "uwolnić" kobiety, które później okazały się kluczowymi świadkami w tej sprawie.

Jak czytamy na łamach "The Daily Mail" miała zostać ona przemycona do UK w ciężarówce. Początkowo podjęła pracę jako sprzątaczka, aby spłacić swój "dług" za dostanie się na Wyspy. Niestety, w tej pracy nie zarabiała wystarczająco dużo, aby móc uwolnić się od swoich oprawców i zmuszono jej do pracy seksualnej. Jej historia jest z pewnością podobna do setek innych przypadków...

Grupa przestępcza została rozbita, a jej członkowie skazani

W styczniu przed obliczem sądu Guildford Crown Court udało się doprowadzić do końca sprawę polskiego gangu działającego na terenie UK. Nasi rodacy zostali skazani za kontrolowanie prostytucji, proceder współczesnego niewolnictwa i przestępstw związane z nielegalnymi dochodami, oszustwami i innymi przestępstwami. Proces trwał przez cztery tygodnie.

39-letni M. z Northamptonshire został skazany na 40 miesięcy pozbawienia wolności. Miał być on jednym z dowodzących nielegalną działalności - drugą osobą był 34-letni S. z Kent, który za kratki pójdzie na 32 miesiące. Z kolei 30-letnia S. zostanie pozbawiona wolności na 20 miesięcy, 29-letnia D. z Purley - na 15 miesięcy.