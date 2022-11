Nietypowa akcja strażaków w North Tyneside - uwolnili 2-latkę z głową zakleszczoną w nakładce na sedes

Fot. Getty

Strażacy najczęściej kojarzą nam się z profesjonalistami, którzy z narażeniem życia walczą z ogniem. Ale niekiedy są oni też wzywani do lżejszych czynności, takich jak zdjęcie przerażonego kota z drzewa lub, jak pokazała historia w North Tyneside, do uwolnienia pomysłowej 2-latki, która zamiast siąść na nakładce na sedes dla dzieci, założyła ją sobie na głowę.

Ta historia jest trochę zabawna, a trochę niepokojąca, bo tylko pokazuje, jak małych dzieci nie można spuszczać z oka. Na własnej skórze przekonała się o tym 37-letnia Kay Stewart, która spędziła cały wieczór ucząc swoją 2-letnią córkę Harper, jak korzystać ze specjalnej nakładki na sedes dla dzieci. Gdy jednak kobieta usłyszała w pewnym momencie dobiegające z łazienki przeraźliwe okrzyki „Mamusiu, utknęłam”, to wiedziała, że jej nauki poszły na marne, a jej córka znalazła się w poważnych tarapatach. Gdy mama dociekliwej 2-latki dotarła na miejsce, zobaczyła Harper z głową wewnątrz nakładki. Niestety otwór, przez który dziewczynka włożyła nakładkę na głowę, na złość jakby się skurczył i za nic nie chciał puścić, by uwolnić głowę dziecka.

Gdy po wielu próbach uwolnienia Harper z uścisku deski sedesowej, ta ani drgnęła, druga córka Kay Stewart, 16-letnia Shannon, zadzwoniła pod numer straży pożarnej Tyne and Wear Fire and Rescue Service (TWFRS). Strażacy natomiast nie zignorowali wezwania, sądząc na przykład,że to czyjś głupi żart, tylko pospiesznie przybyli do domu w Wallsend, North Tyneside. - Kiedy pojawili się strażacy, odetchnęłam z ulgą, bo próbowałam wszystkiego, żeby jej to zdjąć [z głowy] – wyznała w mediach mama „pomysłowej” dziewczynki. I dodała: - Oni włączyli niebieskie światła, które dzieci uwielbiają, bardzo wszystkich uspokajali i zajmowali uwagę innych dzieci w czasie, gdy pomoc była udzielana Harper.

Strażacy ostatecznie zdjęli deskę sedesową z głowy małej dziewczynki przy pomocy niewielkich narzędzi i kilku zwinnych ruchów.

Talk about down in the dumps!



Little Harper found herself in a spot of bother recently after our firefighters had to attend her home to free a potty from her head!



Her mam Kay has today praised the #Wallsend crew who helped keep the toddler calm during the rescue pic.twitter.com/oh0q1wa2KN