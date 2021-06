Niemcy rozpoczęły eksperyment z dochodem podstawowym - 1200 euro "za nic" przez 3 lata

1 czerwca 2021 Niemcy rozpoczęły eksperyment z wprowadzeniem bezwarunkowego dochodu podstawowego. 122 osoby będą przez trzy lata otrzymywać "za nic" co miesiąc wynagrodzenie w wysokości 1200 euro.

Chętnych do wzięcia udziału w tym eksperymencie nie brakowało - chęć otrzymywania bezwarunkowego dochodu podstawowego wyraziło 2 miliony Niemców. W zasadzie każdy mógł wziąć udział w tym programie - nie obowiązywał żaden limit zarobków, nie trzeba było być osobą z niskimi dochodami lub całkowicie bezrobotną, aby móc otrzymywać 1200 euro miesięcznie. W zasadzie jedyne, do czego zobowiązani są uczestnicy to... wypełnienie siedem formularzy (!!!) w przeciągu trzech lat trwania projektu, jak podaje "Deutsche Welle".

Jaka idea stoi za inicjatywą Niemców? Według pomysłodawców tego projektu UBI (Universal Basic Income) sprawi, że niektóre z problemów problemów współczesnego życia zostaną rozwiązane. Jeśli zdejmiemy z ludzi część finansowej presji to staną się bardziej wolni, kreatywni i generalnie szczęśliwsi, będą również bardziej wartoścowymi członkami społeczeństwa. Czy to w ogóle ma szansę się sprawdzić? Zobaczymy!

"Sprawdzamy, co robią ludzie, którzy przez trzy lata mają zapewnione materialne bezpieczeństwo"– mówi kierownik projektu Juergen Schupp z Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych, cytowany przez "DW". "Czy wydają te pieniądze, czy odkładają? Czy przestają pracować, czy pracują mniej? Czy stają się bardziej socjalni i dają więcej innym? Może być tak, że osoby z dochodem podstawowym będą odważniejsi na przykład w sprawie samodzielnej działalności gospodarczej albo zmiany kwalifikacji".

Przebiegowi tego eksperymentu będą przypatrywać się niemieccy naukowcy. Nawet tak nieistotne, jakby się mogło zdawać detale, jak poziom stresu poszczególnych uczestników, będzie poddawany analizie.

W sumie na potrzeby tego eksperymentu wydana zostanie kwota 5.2 miliona euro, ale nie będzie ona pochodzić ze środków budżetów. Zaznaczmy to bardzo wyraźnie! Złożą się na nią pieniądze zebrane od 150 tysięcy prywatnych darczyńców. "Wypłata" przekazana 122 uczestnikom nie zostanie w żaden sposób opodatkowana. W przeciągu trzech lat każdy z nich otrzyma 43 200 euro.

Przypomnijmy, UBI miałby zostać przetestowany w Walii. Zgodnie z tym systemem osoby dorosłe niezależnie od swoich zarobków, czy ich braku, będą dostawać regularnie określoną sumę pieniędzy, dzięki której będą mogły pokryć podstawowe wydatki. Premier Walii, Mark Drakeford powiedział, że pilotażowy program związany z wprowadzeniem bezwarunkowego dochodu podstawowego pozwoli sprawdzić, czy faktycznie założenia tego systemu zostaną spełnione w społeczeństwie. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Bezwarunkowy dochód podstawowy w Walii. Premier w pełni popiera program pilotażowy

1200 złotych na osobę i 600 złotych na każde dziecko - tak wygląda projekt Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego, który został zaprezentowany w raporcie przygotowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny. Jak czytamy na łamach dokumentu, który został opublikowany w grudniu 2020 roku Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, nazywany również Bezwarunkowym Dochodem Gwarantowanym, to świadczenie pieniężne, jakie mogłoby być wypłacane przez państwo każdemu obywatelowi niezależnie od wykonywania przez niego pracy, wysokości dochodu czy poziomu zamożności. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: 1200 zł na osobę i 600 na dziecko - tyle w Polsce mógłby wynieść Bezwarunkowy Dochód Podstawowy