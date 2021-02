Banknot 1000 zł ma pojawić się w polskim obiegu. Podano potencjalną datę jego "premiery"

Fot: PixaBay

Już wkrótce w portfelach Polaków mogą zacząć się pojawiać banknoty o nominale 1000 złotych. Prezes NBP potwierdził, że miałoby się to stać w czasie jego kolejnej kadencji. Wiele wskazuje na to, że będzie to miało miejsce w 2025-2026 roku.

Jeszcze w połowie stycznia 2021 obecny szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński chwalił decyzję polskiego rządu o wprowadzeniu do obiegu banknotu o nominale 500 złotych. Zwracał on uwagę, że cieszył się on wielką popularnością po wybuchu pandemii. Polacy, w obawie przed kryzysem, wykazali się mniejszym zaufaniem do "wirtualnego" pieniądze i skłaniali się bardziej ku bardziej realnej, papierowej walucie. Jak wyliczono od lutego 2017 do końca 2020 wprowadzono do obiegu 46,5 mln 500-złotówek, z czego prawie 20 mln tylko w okresie marzec-grudzień.

Prezes NBA zapowiada wprowadzenie banknou o minalne 1000 złotych

Czy czas na więc na wprowadzenie banknotu 1000-złotowego? "Myślę, że następny prezes, a mam nadzieję ja w następnej kadencji, ale każdy prezes który przyjdzie, będzie wprowadzał banknot 1000 zł w pewnym momencie" - oświadczył Glapiński w czasie jednej z wideokonferencji. W nawiązaniu do jego słów pod koniec stycznia 2021 głos zabrał Krzysztof Kowalczyk, zastępca dyrektora departamentu emisyjno-skarbcowego NBP. Jego zdaniem szansa na taki ruch jest możliwa w najbliższym czasie. Kiedy konkretnie?

"Na razie nie pracujemy nad tym projektem, ale gdzieś około roku 2025-2026 istnieje taka możliwość, że taki nominał banknotu pojawi się w obiegu" - komentował Polskim Radiu 24 Kowalczyk. Jednocześnie podkreślał, że zapowiedź prezesa NBP należy traktować jako "zamiar zbadania celowości uzasadnienia wprowadzenia do obiegu takiego banknotu". Co to oznacza? Tyle, że nie ma wciąż pewności, że banknot 1000 się w ogóle pojawi. Rzecz jasna nie ma jeszcze pomysłu kto miałby się pojawić na takim nominale.

Zmiana nie jest jeszcze ostatecznie przesądzona, ale miałaby wejść w życie w 2025-2026

Eksperci do nowego pomysłu NBP podchodzą z dystansem, raczej sceptycznie. "Ostatnie wystąpienia banku centralnego charakteryzują się tym, że albo ich nie ma, albo są trudno zrozumiałe dla obserwatorów" - komentował dla portalu "Money.pl" Jan Krzysztof Bielecki, były premier i przewodniczący Rady Partnerów EY. "Jeśli rząd zmierza do uszczelnienia gospodarki, żeby było jak najmniej szarej strefy, to pieniądz bezgotówkowy jest lepszy niż gotówka" - podkreślał.

Niektórzy z naszych czytelników mogą pamiętać banknot o nominale 1000 złotych z przeszłości. Za czasów PRL`u został on wprowadzony w czerwcu 1966 roku i ozdobiony został podobizną Mikołaja Kopernika. Jego pojawienie się było związane z obchodami 1000-lecia państwa polskiego. Nieco później, w 1975 wraz z wprowadzeniem nowych wzorów banknotów z serii "Wielcy Polacy" nominał odświeżona i nadal był na nim Kopernik. W 1977 roku 1000-złotówka przestała być najwyższym nominałem po pojawieniu się 2000 złotych.