Bezwarunkowy dochód podstawowy nie pomoże ludziom znaleźć pracy, ale sprawi, że będą szczęśliwsi

Jak wynika z badań bezwarunkowy dochód podstawowy nie pomaga ludziom w znalezieniu nowej pracy, ale dzięki niemu łatwiej jest związać koniec z końcem, a ludzie są zwyczajnie szczęśliwsi.

Czym jest universal basic income, albo po polsku - bezwarunkowy dochód podstawowy? Jest to koncepcja zakładająca, że każdy obywatel bez względu na swoje zarobki i sytuację materialną otrzymuje pomoc finansową. Tych pieniędzy się "nie dostaje", ale jest to to społeczny udział jednostki w dochodzie całego społeczeństwa. W swoich założeniach BDP zapewniałby minimum egzystencji. W ostatnich latach idea ta jest w różnych krajach i w różnych wersja testowana.

Londyńska niezależna organizacja The Young Foundation przeprowadziła bardzo ciekawy eksperyment na tym tle. Po tym, jak w maju 2015 roku działaczka społeczna Ada Colau została wybrana burmistrzem hiszpańskiej Barcelony, obiecała ona zmniejszyć poziom nierówności i walczyć z ubóstwem w katalońskiej stolicy. W czerwcu 2019 roku została wybrana na kolejną kadencję. Warto dodać, że Barcelona, jak i w ogóle Hiszpania, zostały dotknięte bardzo mocno kryzysem finansowym w 2008 roku. Spowodował on gwałtowny wzrost bezrobocia, ubóstwa, bezdomności i nierówności w mieście.

Zgodnie ze swoim programem wyborczym Colau zobowiązała się przetestować projekt minimalnego dochodu podstawowego (B-MINCOME). Średnia miesięczna płatność na rzecz uczestniczących w pilotażowym programie gospodarstw domowych wahała się między 462 a 592 euro. Aby się do niego zakwalifikować uczestnicy musieli korzystać z pomocy socjalnej i spełniać konkretne wytyczne dotyczące zarobków.

Do zbadania efektów tego programu została zaangażowana niezależna londyńska organizacja The Young Foundation. Miała ona nadzorować całą inicjatywę i przeprowadzić analizę jej efektów. W sumie 900 uczestnikom zaoferowano gwarantowany dochód przez 24 miesiące, a badania zostały przeprowadzone w 10 dzielnicach w regionie Eix Besos w północno-wschodniej Barcelonie. Co się okazało?

Badania nie wykazały jednoznacznie poparcia dla wprowadzenia idei w życie. Okazało się jednak, że ludzie, którzy w ramach programu otrzymywali pieniądze, byli szczęśliwsi. Nie pomogło im to w znalezieniu pracy, ale znaczne łatwiej było im wiązać koniec z końcem i po prostu czuli się lepiej. Pieniądze te bardzo pomogły w spłacie zobowiązań i kredytów.

The Young Foundation w podsumowaniu stwierdziło, że badanie okazało się krytyczne dla samego programu B-MINCOME, ale jest bardzo obiecujące jeśli idzie o kwestie bezwarunkowego dochodu podstawowego.